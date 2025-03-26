Шахматист Шевченко дисквалифицирован на два года за нечестную игру

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала шахматиста Кирилла Шевченко на два года и еще один — условно за нечестную игру на командном чемпионате Испании, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Шевченко в 2021 году

Фото: Mark Livshitz / FIDE Кирилл Шевченко в 2021 году

Фото: Mark Livshitz / FIDE

В октябре 2024 года Шевченко был отстранен от участия в командном чемпионате Испании после обнаружения мобильного телефона в туалете, куда он регулярно уходил во время партии против испанца Франсиско Вальехо Понса, чтобы использовать шахматное приложение Lichess.

Комиссия по честной игре настаивала на лишении Шевченко звания гроссмейстера, однако это требование не было удовлетворено. В процессе расследования инцидента Шевченко признал вину. Попытка нечестной игры со стороны шахматиста не привела к значительным изменениям в его результатах на турнире.

Дисквалификация Шевченко отсчитывается с 19 октября 2024 года. Временное отстранение шахматиста продлится до 18 октября 2026 года, условный срок истечет 18 октября 2027-го.

Кириллу Шевченко 22 года. Он стал гроссмейстером в 14 лет. В составе сборной Украины в 2021 году выиграл командный чемпионат Европы. С 2023 года представляет Румынию.

Таисия Орлова