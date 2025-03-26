Премьер дал депутатам самовыразиться

Ежегодный отчет правительства в Думе 26 марта дал депутатам возможность не только задать премьер-министру Михаилу Мишустину злободневные вопросы, но и продвинуть свои партийные инициативы. Например, коммунисты опять предложили переименовать Волгоград в Сталинград, а «Новые люди» прорекламировали идею введения «Мигрант ID». Кроме того, между председателем Думы Вячеславом Володиным и господином Мишустиным неожиданно возникла дискуссия о политическом позиционировании премьера, которого спикер сначала записал в либералы, но затем повысил до государственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отчет Михаила Мишустина об успехах руководимого им правительства некоторые депутаты сочли недостаточно увлекательным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Отчет Михаила Мишустина об успехах руководимого им правительства некоторые депутаты сочли недостаточно увлекательным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая заседание, Вячеслав Володин напомнил, что в течение последнего месяца вице-премьеры и министры побывали на заседаниях думских комитетов, а премьер принял в Белом доме представителей всех фракций. «Полноценный диалог накануне отчета правительства состоялся»,— констатировал спикер, предоставив слово премьеру. Тем не менее вопросы у депутатов остались, и их тематика вполне соответствовала партийным приоритетам той или иной фракции.

Так, председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) посетовала, что демографическая политика правительства «строится на применении критериев нуждаемости везде, где можно и даже нельзя, потому что это надо унизительно доказывать». По ее мнению, материнский капитал должен быть прогрессивным — плюс 25% на каждого следующего ребенка.

Глава правительства спорить с коммунисткой не стал и объяснил, что весь инструментарий соцзащиты уже выстроен таким образом, что чем больше детей, тем выше уровень господдержки.

Сергей Каргинов (ЛДПР) поинтересовался, как премьер видит решение проблемы бедности. Господин Мишустин заверил, что это один из приоритетов работы правительства и результаты уже видны: число людей с доходами ниже границы бедности снизилось на 1,7 млн человек и в 2024 году составило 7,2% населения, а дальше дело за адресными мерами поддержки.

С бедности разговор переключился на другую любимую депутатами тему — миграцию. Владислав Даванков («Новые люди») рассказал об инициативе его соратников по созданию так называемого «Мигрант ID» — цифрового профиля приезжих. Михаил Мишустин эту идею комментировать не стал, зато доложил, что цифровизация уже идет полным ходом, приведя в пример эксперимент по сдаче биометрии в московских аэропортах, благодаря которому в РФ не пустили 550 человек, изменивших свои персональные данные.

Дмитрия Вяткина («Единая Россия») интересовало, какие меры поддержки участников СВО и членов их семей собирается принять правительство. Господин Мишустин назвал эту тему «абсолютным приоритетом» кабмина и, в частности, анонсировал запуск программы по вовлечению участников СВО в предпринимательскую деятельность. А Валерия Гартунга («Справедливая Россия — За правду», СРЗП), рассказавшего о проблемах оборонных предприятий из-за высокой ключевой ставки, премьер успокоил рассказом о нацпроектах по развитию технологического лидерства, на которые до 2027 года выделено 1,4 трлн руб.

Вслед за депутатами слово взял господин Володин. Но его благодарность главе правительства за эффективную реализацию поручений президента обернулась неожиданной дискуссией о политическом позиционировании Михаила Мишустина.

Спикер назвал его «гуманистом и либералом», однако премьер поспешил откреститься от этого сомнительного звания, сказав, что «здесь мы можем поспорить». «Либерал в части отношений»,— не сдавался господин Володин, но затем признал, что премьер все-таки «не либерал, а государственник». И именно «как государственник и гуманист», продолжил спикер, господин Мишустин мог бы поддержать идею о том, что ряд секторов экономики должен решать социальные задачи. «Я не коммунист»,— снова возразил премьер. «Я сказал, как государственник и гуманист! — опять уточнил спикер.— Но на самом деле, Михаил Владимирович, что касается коммунистов, разные были коммунисты. Но в коммунисты отбирали, и это были лучшие в основном люди. Но были перевертыши, были конъюнктурщики и, самое главное, не было конкуренции».

Серия выступлений от фракций началась как раз с коммунистов. Геннадий Зюганов заявил, что правительство «справилось с ключевыми задачами», но проблемы остаются. Так, несмотря на хороший урожай зерна, «ни в одном магазине хлеб не подорожал ни на одну копейку», парадоксально заключил лидер КПРФ. «Не подешевел, Геннадий Андреевич»,— поправил его бдительный спикер. Попутно коммунист в очередной раз поругал реформу местного самоуправления и электронное голосование, а завершил свою речь предложением в честь 80-летия Победы переименовать Волгоград обратно в Сталинград. (КПРФ не раз выступала с этой идеей, а к 70-летию Победы даже вносила в Думу соответствующий проект постановления, но он был отклонен.)

Другие выступающие правительство в основном хвалили.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поблагодарил кабмин за активное участие в работе оргкомитета по празднованию 80-летия со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского. Валерий Гартунг (СРЗП) отметил удачное противодействие санкциям, хотя и задал на всякий случай риторический вопрос: «А что мы будем делать, когда санкций не будет?» Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сообщил, что успехи импортозамещения видны «даже по парковке у Госдумы: сколько там уже стоит российских автомобилей, и хороших автомобилей!» А глава комитета по бюджету Андрей Макаров (ЕР) сообщил, что его фракция готова нести ответственность вместе с правительством «и за тех, кто голосовал за нас, и за тех, кто голосовал за других». «Потому что все мы граждане одной страны, имя ей — Россия!» — торжественно подытожил единоросс.

Ксения Веретенникова