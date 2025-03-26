Правительство вошло в отчетный период

Правительство 26 марта отчиталось перед Госдумой о своей работе в 2024 году. Фактически временные рамки доклада премьер-министра Михаила Мишустина были шире, поскольку охватили итоги исполнения 15 нацпроектов, действовавших в 2019–2024 годы. Среди выделенного главой правительства: высокие макропоказатели прошлого года, внедренные меры поддержки семей с детьми, усилия по развитию инфраструктуры, масштабные вливания в малый бизнес, также необходимость продолжения борьбы с инфляцией, прежде всего — с продовольственной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство не утаило от Госдумы своих успехов (на фото слева — премьер-министр Михаил Мишустин, справа — спикер нижней палаты Вячеслав Володин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Правительство не утаило от Госдумы своих успехов (на фото слева — премьер-министр Михаил Мишустин, справа — спикер нижней палаты Вячеслав Володин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

26 марта премьер-министр Михаил Мишустин приехал на Охотный Ряд для ежегодного отчета о результатах работы правительства в 2024 году. Фактически же он представил итоги исполнения 15 нацпроектов, стартовавших в 2019 году и завершенных в 2024-м (с 2025-го, поясним, запущены 19 обновленных проектов, рассчитанных уже до 2030 года).

Для начала премьер ожидаемо выделил экономические итоги 2024 года. Прежде всего — рост ВВП на 4,1%, вложений в основной капитал на 7,4%, реальных доходов населения — на 8,4%. Из направлений текущей деятельности выделены совместная с ЦБ работа над снижением инфляции, усилия по обеспечению макроэкономической стабильности, по повышению производительности труда и преодолению дефицита кадров.

Отдельно Михаил Мишустин высказался о росте цен, в частности на продовольствие, отметив, что одним из существенных факторов «остаются наценки посредников», в результате применения которых продукты (в частности, речь шла о рыбной продукции) порой могут подорожать в 3,5 раза. Помимо мер реагирования на это от Федеральной антимонопольной службы необходимо активнее взаимодействовать «со всеми игроками рынка и, если необходимо, принимать самые жесткие меры», сказал премьер.

Структурно в своем отчете Михаил Мишустин выделил результаты и принятые правительством меры (финансовые и регуляторные) по шести ключевым направлениям: это «народосбережение», повышение благосостояния населения, строительство инфраструктуры, формирование экономики предложения, достижение технологического суверенитета и развитие регионов.

По социальной части он обозначил прежде всего принятые меры по поддержке семей с детьми. В частности — продление программы маткапитала до 2030 года, предоставление многодетным семьям субсидий для погашения ипотеки при рождении третьего и последующих детей (в 2024 году этим воспользовались 160 тыс. семей). В сфере инфраструктуры, сообщил премьер, за 2019–2024 годы введено 580 млн кв. м жилья, а 23,6 млн семей улучшили жилищные условия, «во многом благодаря широким возможностям ипотеки с господдержкой».

Отдельно Михаил Мишустин остановился на развитии технологий, пояснив депутатам, что «расширение роли инновационных секторов, где доля добавленной стоимости выше, чем при продаже сырья,— это один из элементов формирования экономики предложения». За пять лет в рамках субсидирования НИОКР поддержано 550 проектов — на это выделено 75 млрд руб. Сфера IT, по оценкам премьера, за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих, нарастив вклад в ВВП почти вдвое. Доложил премьер и о результатах поддержки малого и среднего бизнеса — за 2019–2024 годы ее получили почти 500 тыс. предпринимателей (на общую сумму 7,6 трлн руб.) В результате по итогам третьего квартала 2024 год число занятых в этом секторе выросло уже до 29,5 млн человек (целью к 2030 году было 25 млн человек).

Евгения Крючкова