Из Белого дома с надеждой

Премьер-министр Михаил Мишустин продолжил серию встреч с парламентскими фракциями в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме. 17 марта он принял в Белом доме представителей КПРФ и ЛДПР. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выразил недовольство ставкой Центробанка, а главный либерал-демократ Леонид Слуцкий раскритиковал ФАС и Росстат. При этом оба пожаловались премьеру на рост цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий (слева) заверил Михаила Мишустина, что, хотя ЛДПР и является оппозиционной партией, она работает «плечом к плечу» с властью

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Леонид Слуцкий (слева) заверил Михаила Мишустина, что, хотя ЛДПР и является оппозиционной партией, она работает «плечом к плечу» с властью

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Встречи прошли по стандартному сценарию: после обмена любезностями последовала закрытая часть с вопросами и ответами. Михаил Мишустин традиционно нашел за что поблагодарить каждую фракцию отдельно. Коммунистов, которые в понедельник пришли к нему первыми, он похвалил за вклад в политическую дискуссию, внимательное отношение к инвалидам и семьям с детьми, поддержку агропромышленного комплекса, а также развитие научного потенциала страны. В ответ Геннадий Зюганов похвалил кабмин за успешное преодоление свалившихся на него напастей, «с которыми предыдущие правительства не сталкивались»,— коронавируса и 25 тыс. санкций.

Глава КПРФ не стал спорить с премьером по поводу продуктивности коммунистов, подчеркнув, что «фракция обладает большим потенциалом»: «С одной стороны, каждый второй-третий является ученым, с другой — каждый из здесь сидящих выдвинул целый ряд инициатив, которые успешно реализуются». В то же время он попросил Михаила Мишустина внимательнее отнестись к предложениям КПРФ в сфере образования и развития Дальнего Востока и Арктики, а также приглашать зампредов ЦК КПРФ Юрия Афонина и Дмитрия Новикова на стратегические сессии правительства. Господин Зюганов предупредил премьера об опасности искусственного интеллекта, который «без грамотных специалистов может превратиться в худший вариант гитлеровского рейха», а также о том, что при Дональде Трампе США «смогут с помощью новых технических средств диктовать свои условия в более жестком плане, нежели это было ранее».

Следом лидер КПРФ рассказал о партийном проекте «Народный референдум», на который вынесены вопросы ограничения роста цен на товары первой необходимости, отмены пенсионной реформы, принятия закона о детях войны и национализации ЖКХ. Также Геннадий Зюганов напомнил о недовольстве коммунистов реформой местного самоуправления и ставкой Центробанка на уровне 21%. Тем не менее в конце речи он вернулся к позитиву, отметив, что коммунисты «удовлетворены тесным взаимодействием с министерствами, руководством» и лично Михаилом Мишустиным.

После закрытой части встречи господин Зюганов заявил, что глава кабмина «был готов к разговору, по любому вопросу отвечал, не копаясь в бумажках». Диалог, по его мнению, получился «деловой и перспективный». Коммунисты передали премьеру «жесткую, но абсолютно конструктивную записку» со своими предложениями в надежде, что «многое будет учтено».

Пришедшую следом фракцию ЛДПР Михаил Мишустин поблагодарил за внимательное отношение к запросам избирателей и «конструктивную позицию при утверждении федерального бюджета». В ответ Леонид Слуцкий заявил, что, хоть его партия и оппозиционная, в связи с проведением специальной военной операции (СВО) она живет по принципу «плечом к плечу вне зависимости от партбилета в кармане, вероисповедания, возраста или места жительства». Он напомнил, что ЛДПР первой «начала говорить о мирной жизни после СВО», а также разработала проект экономического развития страны, который теперь надеется «отработать вместе с правительством».

Как и Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий назвал одной из главных проблем рост цен на важнейшие товары и услуги. Он напомнил о ситуации с подорожанием яиц в 2023 году, когда ФАС посодействовала заключению соглашений о стабилизации цен в ряде регионов только после реакции президента во время прямой линии. «Все-таки антимонопольное ведомство должно системно работать, а не ждать реакции главы государства на рост цен в каждой товарной группе»,— упрекнул ФАС господин Слуцкий. Главный либерал-демократ предложил создать на уровне правительства рабочую группу по контролю за ростом цен, куда вошли бы и представители ЛДПР. Также он высказал недовольство Росстатом, указав на «существенные расхождения» между оценкой роста цен и реальностью. Исправить недочеты в работе ведомства, по мнению главы ЛДПР, можно, сделав его «независимым органом власти по аналогии со Счетной палатой».

В конце своего выступления господин Слуцкий заявил о необходимости «новой суверенной миграционной политики» и напомнил об инициативах ЛДПР в этой сфере. Одна из них предлагает ограничить въезд в РФ семей низкоквалифицированных мигрантов, другая — предоставить право на получение социальной поддержки только через семь лет после получения гражданства. Михаил Мишустин пообещал изучить предложения ЛДПР.

20 марта премьер встретится с фракцией «Единая Россия». Отчет правительства в Госдуме пройдет 26 марта.

Ксения Веретенникова