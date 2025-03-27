Зерно придавило инициативой

Стоимость пшеницы на мировых биржах вчера снижалась из-за опасений роста предложения на фоне вероятности возобновления Черноморской зерновой инициативы. Но аналитики сомневаются в реализации такого сценария: судоходство в Черном море сейчас и так не ограничено. Позитивным итогом снижения международной напряженности для экспортеров может стать отмена военно-страховых премий на фрахт судов. Пока перевозки из российских портов из-за высоких рисков обходятся на 10–30% дороже, чем обычно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Возможное возобновление Черноморской зерновой инициативы, о чем заявила российская сторона 25 марта 2025 года, после очередного этапа переговоров в Эр-Рияде с США по урегулированию украинского военного кризиса, пока не привело к повышению котировок на пшеницу. Более того, 26 марта стоимость зерновых фьючерсов на бирже в Чикаго снизилась на 1% по сравнению с днем ранее, до $197,77 за тонну. В тот же день на французской бирже стоимость фьючерса со сроком исполнения в мае снизилась на 0,57%, до €221,5 за тонну.

Рынок таким образом реагирует на то, что упрощение поставок российского зерна на мировой рынок может привести к увеличению предложения — это способствует снижению цен, отмечает гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко.

Экспортный индекс российской пшеницы с протеином 12,5% с поставками из портов Черного моря, согласно подсчетам Центра ценовых индексов (ЦЦИ), 21 марта составил $251 за тонну. За неделю показатель вырос на 1,2%, с начала января — на 7,7%. Рост был связан со снижением предложения пшеницы в Европе, в том числе из-за действующей в России с 15 февраля экспортной квоты в размере 10,6 млн тонн, отмечают в ЦЦИ. Дополнительным фактором для рынка могла выступать отмена ограничений турецких властей на поставки импортной пшеницы. «Спрос на российскую мукомольную пшеницу в Турции вырос»,— констатирует управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Облегчение доступа российской сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки стало одной из главных тем на встрече экспертных групп России и США в Эр-Рияде 25 марта. На них стороны условились в том числе о реализации Черноморской зерновой инициативы, обеспечивающей безопасность судоходства и контроль судов, сообщили по итогам в Кремле. Там добавили, что США будут способствовать восстановлению доступа российской сельхозпродукции на мировой рынок.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько предупреждает, что пока нет понимания относительно того, какие именно прозвучавшие в ходе переговоров инициативы и в каком объеме будут реализованы.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов называет сам по себе сценарий с возобновлением зерновой сделки невыгодным. «Поставки и так осуществляются в полном объеме, а возвращение к инициативе предполагает дополнительные проверки судов в Стамбуле, которые ранее обеспечивали задержки на 10–20 дней»,— объясняет он.

Эксперт напоминает, что после приостановки Черноморской зерновой инициативы в августе 2023 года снижение темпов судоходства прослеживалось лишь до октября и было связано с активизацией военных атак в акватории моря. Затем перевозки в полной мере возобновились, поясняет он. Фрахт судов, по словам господина Сизова, в зоне боевых действий в любом случае предполагает наценку в 10–30% из-за более дорогой страховки.

Дмитрий Рылько предполагает, что само по себе общее снижение напряженности в регионе и смягчение санкций может привести к пересмотру или отмене военно-страховых премий на фрахт судов. Он напоминает, что до 2022 года стоимость российской пшеницы сопоставимого качества была на $1–2 за тонну выше, чем румынской. После начала боевых действий российская пшеница падала на пике к румынской на $40, а сейчас разрыв составляет $5–10. «Дисконт складывается в основном за счет высоких страховых расходов и нежелания многих судовладельцев заходить в российские порты»,— говорит господин Рылько.

Дмитрий Краснов говорит, что снижение издержек должно позитивно повлиять на конкурентоспособность российского зерна. Но эксперт предупреждает, что реализация многих договоренностей будет сложной: например, в вопросе подключения Россельхозбанка к SWIFT задействованы и институты Евросоюза. Он указывает и на неоднозначность возобновления поставок в Турцию. Господин Краснов обращает внимание на то, что в случае роста в этой стране внутреннего производства пшеницы Анкара может снова ограничить импорт.

Александра Мерцалова