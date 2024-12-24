Торги на КРТ по нижегородскому правительственному кварталу намечены на 2025 год

Торги на право комплексного развития территории (КРТ), включающего создание правительственного квартала, в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде запланированы на первое полугодие 2025 года. Об этом заместитель губернатора Сергей Морозов рассказал на пресс-конференции 24 декабря.

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Он добавил, что при оптимистичном прогнозе торги пройдут в первом квартале. Начальную стоимость замгубернатора назвать затруднился, сказав, что финансовая модель находится на стадии верификации. Мастер-план территории разработан и проходит согласование в органах власти.

На вопрос о том, успеет ли в новый правительственный квартал заехать действующий губернатор Глеб Никитин (его второй губернаторский срок истекает в 2028 году, третий срок действующим законом области не предусмотрен), Сергей Морозов ответил, что инвестиционный цикл составляет четыре года, поэтому, технически может успеть.

Вместе с тем он отметил, что проект делается не для губернатора, а для перезагрузки территории Сенной, где будет крупный логистический узел и за четыре часа можно будет добраться из центра Москвы, не выходя из общественного транспорта, по принципу «сухие ноги». Также стоит задача по освобождению территории нижегородского кремля для создания там новых выставочных пространств, гостиниц и другой инфраструктуры для туристов.

Весь проект КРТ, включающий правительственный квартал, охватывает территорию площадью 14,8 га. Полезная площадь на выходе должна составить 225 тыс. кв.м., включая 134,7 тыс. кв.м. помещений правительства, жилые дома высотой до 29 этажей, детский сад на 350 мест и школу на 1 тыс. мест.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в нижегородском кремле уже почти 17 лет строят дом правительства, начатый еще при губернаторе Валерии Шанцеве. Сейчас обсуждается вопрос создания в этом корпусе отеля.

Ирина Швецова