Суд ввел в «Тулпар Эйр» процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Арбитражный суд Татарстана постановил ввести в отношении авиакомпании «Тулпар Эйр» процедуру наблюдения до 26 августа 2025 года по иску о признании компании банкротом. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» с судебного заседания.

Ранее авиакомпания подала иск в суд о признании банкротом. В материалах дела говорилось, что организация имеет задолженность в 588 млн руб. Бывший директор «Тулпар Эйр» Азат Хаким в разговоре с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что авиакомпания могла намеренно подать заявление о признании банкротом, чтобы не исполнять решение суда.

В ходе заседания представитель Азата Хакима, руководитель юридического отдела юридической фирмы «Татюринформ» Всеволод Нестеров, заявил о намеренном занижении авиакомпанией стоимости имущества в два раза и ходатайствовал о назначении судебной экспертизы. Представитель компании «Таиф» Эмиль Гатауллин сообщил, что цены воздушных судов были сформированы самим Азатом Хакимом. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Представитель Азата Хакима также ходатайствовал об отложении судебного заседания, чтобы стороны могли прийти к мировому соглашению. На вопрос «Ъ Волга-Урал» об условиях соглашения Всеволод Нестеров не ответил, сославшись на то, что в переговорах не участвовал. Юрист «Тулпар Эйр» Михаил Раскин в ходе заседания заявил, что в рамках данного дела мировое соглашение невозможно. Суд также отказал в отложении судебного заседания.

Ранее стало известно, что в 2024 году выручка авиакомпании «Тулпар Эйр» выросла на 23,9% и составила 2,7 млрд руб., а чистая прибыль уменьшилась на 39,8% и составила 131 млн руб.

Диана Соловьёва