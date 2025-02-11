Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Азат Хаким обвинил «Тулпар Эйр» в попытке преднамеренного банкротства

Бывший директор «Тулпар Эйр» Азат Хаким считает, что авиакомпания намеренно подала заявление о признании банкротом, чтобы не исполнять решение суда. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил господин Хаким. Ранее Арбитражный суд Татарстана обязал авиакомпанию выплатить 451 млн руб. своему экс-директору.

Самолет авиакомпании «Тулпар Эйр»

Самолет авиакомпании «Тулпар Эйр»

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Самолет авиакомпании «Тулпар Эйр»

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

«Это преднамеренное банкротство, чтобы не выполнить решение суда», — заявил Азат Хаким.

7 февраля 2025 года «Тулпар Эйр» подала заявление в Арбитражный суд Татарстана о признании себя банкротом. В материалах дела говорится, что компания имеет задолженность в 588 млн руб.

Азат Хаким в беседе с изданием отметил, что проблему с задолженностью можно решить продажей одного самолета. Бывший директор «Тулпар Эйр» сообщил, что с авиакомпанией ведутся переговоры о компромиссном решении. Деталей господин Хаким раскрывать не стал.

В декабре 2024 года стало известно, что Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск Азата Хакима и обязал авиакомпанию выплатить 451 млн руб. своему бывшему директору.

«Тулпар Эйр» занимается управлением воздушными судами деловой авиации и организацией нерегулярных воздушных перевозок. Компания была основана в 1993 году бизнесменом Азатом Хакимом.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...