Азат Хаким обвинил «Тулпар Эйр» в попытке преднамеренного банкротства
Бывший директор «Тулпар Эйр» Азат Хаким считает, что авиакомпания намеренно подала заявление о признании банкротом, чтобы не исполнять решение суда. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил господин Хаким. Ранее Арбитражный суд Татарстана обязал авиакомпанию выплатить 451 млн руб. своему экс-директору.
Самолет авиакомпании «Тулпар Эйр»
Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ
«Это преднамеренное банкротство, чтобы не выполнить решение суда», — заявил Азат Хаким.
7 февраля 2025 года «Тулпар Эйр» подала заявление в Арбитражный суд Татарстана о признании себя банкротом. В материалах дела говорится, что компания имеет задолженность в 588 млн руб.
Азат Хаким в беседе с изданием отметил, что проблему с задолженностью можно решить продажей одного самолета. Бывший директор «Тулпар Эйр» сообщил, что с авиакомпанией ведутся переговоры о компромиссном решении. Деталей господин Хаким раскрывать не стал.
В декабре 2024 года стало известно, что Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск Азата Хакима и обязал авиакомпанию выплатить 451 млн руб. своему бывшему директору.
«Тулпар Эйр» занимается управлением воздушными судами деловой авиации и организацией нерегулярных воздушных перевозок. Компания была основана в 1993 году бизнесменом Азатом Хакимом.