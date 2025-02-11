Азат Хаким обвинил «Тулпар Эйр» в попытке преднамеренного банкротства

Бывший директор «Тулпар Эйр» Азат Хаким считает, что авиакомпания намеренно подала заявление о признании банкротом, чтобы не исполнять решение суда. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил господин Хаким. Ранее Арбитражный суд Татарстана обязал авиакомпанию выплатить 451 млн руб. своему экс-директору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании «Тулпар Эйр»

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Самолет авиакомпании «Тулпар Эйр»

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

«Это преднамеренное банкротство, чтобы не выполнить решение суда», — заявил Азат Хаким.

7 февраля 2025 года «Тулпар Эйр» подала заявление в Арбитражный суд Татарстана о признании себя банкротом. В материалах дела говорится, что компания имеет задолженность в 588 млн руб.

Азат Хаким в беседе с изданием отметил, что проблему с задолженностью можно решить продажей одного самолета. Бывший директор «Тулпар Эйр» сообщил, что с авиакомпанией ведутся переговоры о компромиссном решении. Деталей господин Хаким раскрывать не стал.

В декабре 2024 года стало известно, что Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск Азата Хакима и обязал авиакомпанию выплатить 451 млн руб. своему бывшему директору.

«Тулпар Эйр» занимается управлением воздушными судами деловой авиации и организацией нерегулярных воздушных перевозок. Компания была основана в 1993 году бизнесменом Азатом Хакимом.

Диана Соловьёва