Выручка «Тулпар Эйр» в 2024 году выросла до 2,7 млрд рублей

Выручка авиакомпании «Тулпар Эйр» в 2024 году выросла на 23,9% и составила 2,7 млрд руб. Информация об этом опубликована на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Валовая прибыль компании выросла на 9,5%, составив 474 млн руб., а чистая прибыль снизилась на 39,8% и составила 131 млн руб. Внеоборотные активы выросли на 130,4% до 2,8 млрд руб., тогда как оборотные активы сократились на 18,8% до 265,7 млн руб.

Долгосрочные обязательства увеличились на 153,3% до 1,2 млрд руб., а краткосрочные — выросли на 212,6% до 982 млн руб. Дебиторская задолженность снизилась на 21,4% до 212 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2024 года составила 453 млн руб., увеличившись на 86,4% по сравнению с показателями 2023 года.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан частично удовлетворил иск бывшего директора «Тулпар Эйр» Азата Хакима, обязав авиакомпанию выплатить ему более 451 млн руб. за действительную стоимость доли и свыше 61 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

В феврале 2025 года «Тулпар Эйр» подала заявление о собственном банкротстве. В картотеке арбитражных дел указано, что задолженность компании составляет почти 588 млн руб. Азат Хаким сообщил «Ъ Волга-Урал», что заявление о банкротстве, вероятно, было подано, чтобы не исполнять ранее вынесенное решение суда.

Влас Северин