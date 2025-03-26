«Лента» в 2024 году получила 22,5 млрд руб. прибыли против убытка годом ранее

По итогам 2024 года чистая прибыль ритейлера «Лента» по МСФО составила 22,463 млрд руб. против убытка в 2,629 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 44,2%, до 888,3 млрд руб., операционная прибыль — в 4 раза, до 50 млрд руб., следует из отчетности компании. Показатель EBITDA за отчетный период вырос более чем вдвое, до 68,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Также «Лента» представила отчетность за четвертый квартал 2024 года. За эти три месяца чистая прибыль компании выросла в 40 раз в годовом выражении, до 8,1 млрд руб. Выручка увеличилась на 18,4%, до 263,8 млрд руб., операционная прибыль — более чем в 2 раза, до 14,7 млрд руб. EBITDA составила 21,4 млрд руб., показав рост на 19,7%.

Годовой рост выручки в компании связали с расширением сети «Монетка», а также с увеличением сопоставимых продаж на 12,7%. Из-за высокой конкуренции на рынке труда в ритейле компания в прошлом году корректировала уровень зарплат сотрудников. В четвертом квартале расходы на персонал в процентах от выручки выросли на 37 б. п., до 7,7%. В целом за год расходы на персонал увеличились на 44,8%.

«Лента» — четвертый по размеру выручки продуктовый ритейлер в России. На 31 декабря 2024 года под управлением ритейлера было 264 гипермаркета, 320 супермаркетов, 2894 магазина у дома и 1663 магазина в формате «дрогери». В октябре 2023 года компания закрыла сделку по покупке сети «Монетка».

Подробности — в материале «Ъ» «"Лента" подкинула "Монетку"».