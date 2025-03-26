Мишустин: российский экспорт в дружественные страны за год вырос на 8,5%

По итогам 2024 года российский экспорт в дружественные страны увеличился почти на 8,5%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он привел эти данные во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Мишустин напомнил, что в прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами в СНГ. Помимо этого были окончены переговоры по проекту обновленного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем. Власти рассчитывают, что расширению внешнеэкономических связей послужит соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, подписанное в декабре.

«Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года. А его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет»,— рассказал премьер.

Гендиректор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина сообщала, что 85% экспортной выручки России приходится на рынки дружественных стран. За январь—июль 2024 года положительное сальдо внешней торговли РФ увеличилось на 20,2%, до $87,9 млрд. Были отмечены рост экспорта в Азию, Африку и Америку и снижение поставок в Европу. В марте 2025 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Москва продолжит наращивать сотрудничество со странами Глобального Юга.

О расширении торговых связей с Ближним Востоком — в материале «Ъ» «Восток — дело наукоемкое».