Глава РФПИ: Россия намерена наращивать сотрудничество с Глобальным Югом

Россия будет продолжать наращивать сотрудничество со странами Глобального Юга. В ближайшее время Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен объявить о ряде крупных проектов с этими государствами. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Наше взаимодействие с западным миром ни в коем случае не означает, что мы не продолжим стратегическое мощнейшее партнерство с Азией, со странами Глобального Юга»,— сказал господин Дмитриев (цитата по ТАСС). В частности, Россия планирует совместные проекты в областях энергетической и агропромышленной инфраструктуры с этими странами.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году стал рекордным, достигнув $244,81 млрд. КНР за прошлый год нарастила экспорт в Россию на 4,1%. Объем торговли между странами в 2023 году достиг значения $240,11 млрд.

Согласно докладу «Миссия культурной и научной дипломатии России на Ближнем Востоке» Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова, страны Глобального Юга все активнее интересуются российскими разработками в сфере энергетики, космоса, фармацевтики и сельского хозяйства. Эти отрасли могут стать драйверами сотрудничества России с незападными странами.

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