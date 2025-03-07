Воронежский «Борхиммаш» и его владельца хотят обанкротить

Московское ООО МФК «Фордевивинд» на этой неделе заявило о намерении обратиться в суд с банкротными исками к воронежскому АО «Борхиммаш» и московским юрлицам его основного собственника ГК Limonte с литовскими владельцами — ООО «Лимонте ЛТ-холдинг» и ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис». Информация об этом появилась на «Федресурсе».

Согласно картотеке арбитражных дел, такие заявления ни в один российский суд пока не поступали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО МФК «Фордевивинд» было зарегистрировано в Москве в феврале 2017 года для предоставления займов и прочих видов кредита. Уставный капитал — 90,2 млн руб. 77,7% компании контролирует столичное же ООО «Форт» Сергея Землянова (предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению), 22,2% — само ООО МФК «Фордевивинд», оставшуюся часть — Артем Александров (гендиректор московского ООО МКК «Фордевинд инвест»). Генеральный директор — Сергей Землянов. Актуальные финпоказатели не раскрываются.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что московская инжиниринговая компания ООО «Интер ТЭК» Тембола Золоева планирует приобрести АО «Борхиммаш». Эксперты оценили рыночную стоимость актива без учета обстоятельств сделки в 10 млрд руб.

Подробнее о возможной смене собственника предприятия — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова