«Застройщики делают деловые метры привлекательными для сотрудников»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как трансформируется коммерческая недвижимость, сочетая в себе функциональность и пространства для отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Девелоперский продукт развивается и трансформируется под влияние запросов покупателей. К примеру, террасы в жилых новостройках уже довольно распространенное предложение. А теперь такой формат все чаще встречается в сегменте коммерческой недвижимости. Все больше компаний отдают предпочтение современным пространствам, в которых удобно сочетаются рабочие процессы и отдых.

Еще год назад брокеры с затруднением подсчитывали количество таких вариантов на московском рынке, указывая, что это «единичные объекты». Теперь, по данным специалистов компаний CORE.XP и Rublevo Business Park, в Москве и Подмосковье насчитывается уже 70 вариантов с террасами. Архитекторы и застройщики активно вводят такие форматы, они делают деловые метры не только функциональными, но и привлекательными для сотрудников. Террасы, лаундж-зоны, «зеленые» пространства и панорамные виды стали неотъемлемой частью современных офисов.

Террасы же оказываются особым преимуществом, помогающим создавать комфортную и вдохновляющую атмосферу для продуктивной работы и деловых встреч. В условиях нехватки кадров подобные площади играют свою роль, помогающую привлекать и удерживать талантливых сотрудников, для которых комфортная среда и возможность работать в нестандартных условиях — важные факторы при выборе работодателя»,— отмечают брокеры. На лоты с террасами довольно много запросов: в них заинтересованы производители стройматериалов, рекламные агентства, представители IT-сектора и так называемые семейные офисы, помогающие состоятельным семьям управлять активами. По оценкам экспертов, около 30% компаний покупают подобные лоты в дополнение к основным офисам, эксплуатируя их как площадку для мероприятий или в качестве переговорных пространств.

Светлана Бардина