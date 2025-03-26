«Яндекс Go» запустит 4,5 тыс. самокатов в Екатеринбурге с 26 марта

«Яндекс Go» с 26 марта запускает самокаты в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании. Для аренды в Екатеринбурге будет доступно 4,5 тыс. самокатов. На них сервис установит укрупненные номера, чтобы фиксировать нарушения было легче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

За нарушения ПДД и правил сервиса введут повышенные санкции — например, за езду несовершеннолетних на самокате штраф составит до 100 тыс. руб. . Если на самокат встанут двое, он замедлится до скорости пешехода — 5 км/ч. Технология определяет количество людей на самокате по 120 параметрам, в том числе угол наклона при повороте и разницу в ускорении.

В компании уточнили, что в 2024 году более 99% поездок в Екатеринбурге прошли без нарушений правил. При этом в 85% случаев самокат использовали в качестве транспорта, а не по развлекательному сценарию.

Ранее в администрации Екатеринбурга сообщили, что компании будут навсегда блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей. В опросе мэрии о дополнительных мерах запрета для самокатов на портале «Госуслуги» 31,3% голосов получил вариант «Да, нужен полный запрет на использование СИМ». В администрации тогда пояснили, что продолжат искать оптимальный баланс интересов между всеми участниками дорожного движения.

Глава свердловского ГУ МВД в ходе выступления перед депутатами свердловского заксобрания высказался против запрета средств индивидуальной мобильности. По его словам, властям следует сосредоточиться на создании «нормальной инфраструктуры».

Подробнее о ситуации с электросамокатами в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал» «СИМ, СИМ, закройся».

Анна Капустина