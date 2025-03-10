СИМ, СИМ, закройся

Екатеринбуржцы проголосовали за полный запрет средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города в рамках опроса на портале «Госуслуги». Городские власти приняли его итоги к сведению и пообещали не запрещать электросамокаты, а найти «оптимальный баланс интересов между всеми участниками дорожного процесса». Сервисы кикшеринга готовы увеличить число «медленных» зон в Екатеринбурге и продолжить работу с мэрией по вводу новых ограничительных мер.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбуржцы не хотят видеть электросамокаты на улицах города

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Екатеринбуржцы не хотят видеть электросамокаты на улицах города

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Полный запрет на использование электросамокатов в Екатеринбурге поддержали 31,3% участников голосования об ограничениях для СИМ, которое было запущено городской администрацией на портале «Госуслуги». Всего участие в голосовании приняли 10 284 жителя Екатеринбурга. За дополнительные ограничения в части скоростного режима выступили 21,1% участников опроса, за увеличение числа зон запрета использования СИМ — 15,3%. Варианты ответов, предусматривающие уменьшение количество зон запрета СИМ, сохранение или снятие всех действующих ограничений, набрали менее 15% каждый.

В мэрии объяснили проведение опроса тем, что в 2024 году на территории Екатеринбурга произошло 112 транспортных происшествий с участием пользователей электросамокатов, в результате которых 115 человек получили ранения. «Для снижения количества ДТП помимо профилактической работы специалисты планируют увеличить число участков с ограничением скорости передвижения»,— пояснили в администрации.

Впрочем, городские власти не намерены вводить запрет на использование электросамокатов в городе, уточнили «Ъ-Урал» в мэрии, комментируя итоги опроса.

«Власти города продолжат искать оптимальный баланс интересов между всеми участниками дорожного процесса: горожанами без самокатов, с самокатами, компаниями кикшеринга и автомобилистами»,— заверили в горадминистрации.

Итоги голосования в Екатеринбурге обсудили на заседании рабочей группы по использованию СИМ в заксобрании Свердловской области. Депутат от «Единой России» Алексей Свалов заявил, что у мэрии Екатеринбурга «нет заинтересованности в решении проблемы электросамокатов». «В городе планируют лишь увеличить число зон с ограничениями скорости. При этом нет ответа, как и кем будет контролироваться соблюдение данных ограничений. В прошлом сезоне мы увидели, что ограничение скорости не работает»,— пояснил он.

По данным господина Свалова, запрет на использование электросамокатов был введен властями Перми, Верхней Пышмы, Рефтинского и Тюмени.

«Сможет и Екатеринбург. Настаиваю на полном запрете движения СИМ в центре. Не город должен идти на поводу у кикшеринговых компаний, а операторы — искать возможность встроиться в городскую инфраструктуру»,— подчеркнул депутат.

Представители кикшеринговых сервисов сообщили «Ъ-Урал» об увеличении спроса на аренду электросамокатов в Екатеринбурге. По данным Whoosh, среднее количество поездок на активного пользователя города составило 25,5 в 2024 году, что превышает показатель 2023 года на 40%. В пресс-службе «МТС Юрент» отметили, что за прошлый год «несколько сотен тысяч екатеринбуржцев совершили более 2 млн поездок».

В компаниях сообщили о «значительном снижении» количества ДТП с электросамокатами в Екатеринбурге за 2024 год благодаря взаимодействию с мэрией. «Необходимо продолжать совместную работу»,— подчеркнул пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев. Он добавил, что компания работает над новыми технологиями и нововведениями, которые «помогают самокату самостоятельно соблюдать часть правил».

В июне 2024 года мэрия Екатеринбурга начала заключать соглашения с кикшеринговыми компаниями в целях борьбы с нарушителями ПДД среди пользователей электросамокатов. Мэрия договорилась с компаниями об ограничении скорости или полном запрете на движение в определенных зонах города.

В «МТС Юрент» намерены увеличить число «медленных» зон в муниципалитете, в которых электросамокаты будут «автоматически замедляться или вообще останавливаться полностью, чтобы обеспечить безопасность пользователей и пешеходов». «Продолжим развивать инфраструктуру для СИМ в Екатеринбурге, чтобы обеспечить порядок на тротуарах и комфорт для жителей города»,— заверили в компании.

В пресс-службе «Яндекс Go» не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Урал».

Василий Алексеев