Глава свердловской полиции выступил против запрета электросамокатов в области

Региональным и муниципальным властям следует сосредоточиться на создании «нормальной инфраструктуры» для средств индивидуальной мобильности (СИМ) вместо рассмотрения вопроса о полном запрете использования электросамокатов, заявил на заседании заксобрания Свердловской области начальник ГУ МВД по региону Александр Мешков. С этим он подчеркнул, что в органах внутренних дел фиксируют неудобства для участников дорожного движения и угрозы безопасности, которые возникают из-за пользователей электросамокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я хожу по Екатеринбургу и вижу стихийные стоянки, брошенные электросамокаты в любом месте. Мы выходили с предложением городской администрации упорядочить, но не хочу жаловаться, потом начинается, что мы кошмарим бизнес и не даем людям работать. Идем всеми законными методами, убеждаем городскую власть более предметно подходить к вопросу»,— сказал генерал-лейтенант Мешков.

В начале марта власти Екатеринбурга провели голосование на портале «Госуслуги» по вопросу о необходимости введения дополнительных ограничений для СИМ. Большее число голосов получил вариант о полном запрете электросамокатов на территории города. В мэрии приняли итоги голосования к сведению и пообещали не запрещать СИМ, а найти «оптимальный баланс интересов между всеми участниками дорожного процесса». Сервисы кикшеринга отметили, что готовы увеличить число «медленных» зон в городе и продолжить работу с администрацией по вводу новых ограничительных мер.

Подробнее о ситуации с электросамокатами в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал» «СИМ, СИМ, закройся».

Василий Алексеев