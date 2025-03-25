Кикшеринги в Екатеринбурге заблокируют аккаунты несовершеннолетних самокатчиков

Кикшеринговые компании в Екатеринбурге навсегда будут блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей самокатов, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов провел первое в этом году совещание с руководителями кикшеринговых компаний накануне начала сезона средств индивидуальной мобильности (СИМ). На встрече обсудили принципы безопасности для арендаторов: особое внимание уделили соблюдению правил пользования устройствами и ПДД.

Контроль за этим будут осуществлять сотрудники Госавтоинспекции и «штраферы» — работники компаний, патрулирующие улицы и фиксирующие нарушения. Помимо блокировок несовершеннолетних, аккаунты пользователей будут блокироваться за катание вдвоем или в нетрезвом виде, а также за неправильную парковку — за это также предусмотрены штрафы. После оплаты доступ к сервису будет восстановлен.

Следующая встреча с представителями компаний состоится 28 марта, где планируется более детально обсудить вопросы соблюдения правил.

Напомним, жители Екатеринбурга в опросе на «Госуслугах» проголосовали за полный запрет самокатов на территории города. В администрации города намерены найти «сбалансированное решение», учитывающее интересы всех участников дорожного движения. К понедельнику сервис кикшеринга «МТС Юрент» включил 5 тыс. самокатов в Екатеринбурге.

Подробнее о голосовании — в материале «СИМ, СИМ, закройся»

Ирина Пичурина