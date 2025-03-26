Четыре ресторана из Екатеринбурга вошли в шорт-лист премии WhereToEat

Рестораны Culta Bistronomic, Kitchen, «Гастроли» и «Горожане» вошли в шорт-лист лучших заведений ресторанной премии WhereToEat в 2025 году, следует из информации на сайте премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Победителей организаторы назовут в апреле.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге на VI церемонии вручения наград ресторанной премии WhereToEat Ural выбрали десятку лучших ресторанов на Урале. Девятое место занял ресторан из Тюмени Mestia, остальные места достались заведениям Екатеринбурга — Culta Bistronomic, «Горожане», Kitchen, Forest, «Гастроли», «Сойка», «Гады, крабы и вино», Self Edge Japanese, «Большой Грузинский».

Ирина Пичурина