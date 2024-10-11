На премии WhereToEat выбрали 10 лучших ресторанов Урала

В Екатеринбурге на VI церемонии вручения наград ресторанной премии WhereToEat Ural выбрали десятку лучших ресторанов на Урале, сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Девять из 10 лучших заведений находятся в Екатеринбурге. Первое место занял победитель прошлого года — ресторан Culta Bistronomic, за ним следуют «Горожане», Kitchen, Forest, «Гастроли», «Сойка», «Гады, крабы и вино», Self Edge Japanese, замыкает топ «Большой Грузинский». При этом девятое место занял ресторан из Тюмени Mestia.

Кроме того, в отдельных номинациях жюри отметили лучшие бары, лучших сомелье, кондитеров и официантов.

Напомним, в 2023 году в топ-10 лучших ресторанов Урала по версии премии WhereToEat вошли рестораны почти в том же составе, что и в этом году. Ранее шорт-лист премии попали 28 ресторанов из Екатеринбурга.

Ирина Пичурина