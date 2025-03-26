Владелец загоревшегося судна РФ у Южной Кореи рассказал о причинах пожара

Взрыв на российском рефрижераторном судне Crystal Asia произошел в машинном отделении, сообщил представитель компании-судовладельца «Транс Винд Флот» агентству «РИА Новости». По его словам, моряки получили травмы от разлетевшихся стекол, сейчас их состояние стабильно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei Scriabin / marinetraffic.com Фото: Sergei Scriabin / marinetraffic.com

«Травмы в основном люди получили из-за того, что их посекло стеклами. (Разбило.— "Ъ") взрывной волной»,— сообщил представитель «Транс Винд Флот». Собеседник агентства также отметил, что двух членов экипажа, пострадавших сильнее остальных, прооперировали в медучреждении южнокорейского Пусана, угрозы для их жизни нет.

Представители судна также заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя. Судовладелец предположил, что повреждение турбины в машинном отделении могло произойти после ремонта судна в Южной Корее.

Сегодня, 26 марта, в 7:14 по местному времени (1:14 мск) начался пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia. Шестеро моряков пострадали, сообщалось, что двое из них находились в тяжелом состоянии. Всего на судне находилось 23 члена экипажа, 22 из которых — граждане России. Портом приписки Crystal Asia является Владивосток.