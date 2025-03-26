У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, есть пострадавшие

Сегодня, 26 марта, в 7:14 по местному времени (1:14 мск) произошел пожар на российском рефрижераторном судне «Crystal Asia». Инцидент произошел в 8 км от порта Камчхон (город Пусан) Республики Корея. В результате шестеро членов экипажа, граждане России, пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщило посольство РФ в Республике Корея со ссылкой на информацию местной морской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морская полиция Пусана Фото: Морская полиция Пусана

Всего, по данным дипломатов, на «Crystal Asia» находилось 23 члена экипажа, 22 из них – граждане РФ. Пострадавшие моряки госпитализированы в медицинские учреждения Пусана. Портом приписки «Crystal Asia» является Владивосток, судовладелец — ЗАО «Транс винд флот». «Все люди живы, остальное без комментариев»,— сообщили «Ъ» в компании.

По неофициальной информации, пожар произошел в машинном отделении. Судно, построенное в 1993 году в Японии, отбуксировано южнокорейскими спасателями в Пусан.

Алексей Чернышев, Владивосток