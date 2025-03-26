«Победа для Путина»

Соглашения по перемирию в Черном море мировые масс-медиа единодушно считают в первую очередь победой России. Для Украины же они мало что меняют в ту или иную сторону.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

США согласовали договоренность о перемирии на море между Россией и Украиной

Пока остается неясным, когда именно начнется исполнение этой договоренности. Кроме того, в рамках этого соглашения не предполагается выполнение условий, предложенных администрацией Трампа,— 30-дневное прекращение огня на 1000 км фронта. Этот план поддержал Киев, но был отвергнут Москвой. Если же будут выполнены требования России по снятию ограничений с банков, это станет существенным сокращением режима западных санкций, хотя ранее США и ЕС очень не хотели этого делать.

В ходе переговоров по Украине США согласились помочь России в наращивании экспорта

США заявили, что помогут России в увеличении экспорта сельхозпродукции и восстановят доступ к платежным системам после того, как Кремль потребовал ослабить западные санкции в обмен на прекращение огня в Черном море. Это заявление может вызвать противостояние между Америкой и ее союзниками в Европе, которые в свое время способствовали введению и соблюдению этих санкций. «Замысел Путина очевиден — он хочет добиться от Трампа снятия санкций с российских банков и энергокомпаний, чтобы дать Кремлю доступ к твердой валюте, в которой он отчаянно нуждается»,— считает старший научный сотрудник Колумбийского университета Эдвард Фишман.

Видимость соглашения по Черному морю между Трампом и Путиным

После 12 часов переговоров… было объявлено о неминуемом скором совместном заявлении. Но в итоге два отдельных коммюнике Москвы и Вашингтона сами по себе подтверждают хрупкость договоренностей. И скрывают главное: настоящего перемирия нет.

Перемирие, которое почти ничего не меняет для Украины

Кроме громких заявлений, ничего больше нет. Контуры соглашений и сроки их реализации не уточняются. И ничто не позволяет сегодня утверждать, что перемирие действительно вступит в силу, или когда оно настанет. Ведь как гласит известная формула: пока нет согласия во всем, нет согласия ни в чем.

Перемирие на Украине? Трамп выражает острые подозрения в отношении Путина

Попытки постепенной деэскалации (военного конфликта на Украине.— «Ъ») по-прежнему приносят мало плодов. Хотя США, будучи посредником, заявили, что обе стороны конфликта гарантируют безопасность гражданского судоходства в Черном море, Москва отклонилась от этого, поставив ряд условий… При этом Трамп считает возможным, что Владимир Путин намеренно затягивает продолжающиеся усилия по достижению перемирия.

Соглашение о прекращении огня в Черном море — победа для Путина

Сделка при посредничестве США, первая за три года, дает ограниченные выгоды Украине и не позволяет добиться каких-либо уступок от России, которая продолжает свое наступление. Первое соглашение о прекращении огня с тех пор, как три года назад Россия послала свои танки на Украину… окажет ограниченное воздействие на затяжную войну и, видимо, даст преимущества Москве без достижения каких-либо значимых уступок в пользу Киева. Также представляется, что Россия выиграет больше, чем Украина, от прекращения огня на море и возможного запрета ударов по энергетической инфраструктуре.

Подготовили Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик