Песков: сбои в рунете требуют дополнительных мер для бесперебойности работы сети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сбои в рунете требуют дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы сети. Последний крупный сбой наблюдается в настоящее время, предыдущий фиксировался 14 января.

«Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться. Действительно, сбои фиксируются, это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Пользователи рунета начали жаловаться на плохую работу сети примерно в 11:00 мск. По данным сервиса «Сбой.рф» на 13:45 мск, с перебоями, в частности, работают популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp, маркеты Wildberries и AliExpress, сервисы «Госуслуги» и «Яндекс Навигатор».