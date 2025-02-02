Главу Гагаузии Гуцул отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после задержания и дополнительного досмотра в аэропорту Кишинева, сообщает телеканал «Первый в Молдове». Представители пресс-службы Башкана подтвердили информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что сотрудники аэропорта и пограничной полиции без объяснения причин провели досмотр госпожи Гуцул по возвращении из Стамбула. Пограничники не предоставили объяснений и не назвали причин для дополнительных проверок.

Это не первый случай задержания руководства Гагаузии для дополнительного досмотра при въезде или вылете в другие страны. Госпожа Гуцул заявила, что подобные инциденты начались после ее посещения России в апреле 2024 года.

Весной 2023 года в Гагаузии — автономии на юге Молдавии — прошли выборы, победу на которых одержала представительница партии «Шор» Евгений Гуцул. В Молдавии партию объявили антиконституционной, в отношении ее лидеров возбудили уголовные дела.