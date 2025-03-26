Суд заблокировал 11 Telegram-каналов, которые продавали данные из ЕГРН

Останкинский суд Москвы распорядился заблокировать 11 Telegram-каналов, которые занимались нелегальной продажей выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Суд решил, что данные из ЕГРН гражданам имеет право предоставлять только компания «Роскадастр», сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Суд решил административное исковое заявление исполняющего обязанности прокурора СВАО Москвы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению удовлетворить. Признать информацию... в Telegram-канале... запрещенной к распространению на территории РФ»,— указано в решении суда.

В материалах дела указано, что незаконные Telegram-каналы нашли сотрудники прокуратуры. В них публиковались объявления о продаже выписок, и ознакомиться с ними мог любой пользователь платформы. В решении суда указано, что определить, кто владеет каналами, невозможно.

В начале января хакеры сообщили о том, что им удалось получить доступ 1 Тб данных из ЕГРН, это около 2 млрд строк, которые содержали имена, адреса, номера телефонов, данные паспортов и другую информацию о россиянах. Росреестр опроверг информацию об утечках.