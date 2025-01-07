Росреестр опроверг информацию об утечке данных из ЕГРН

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) опровергла появившуюся в интернете информацию об утечке сведений из электронной базы данных обо всех организациях и физических лицах, состоящих на налоговом учете в России.

«Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации»,— сказано в комментарии ведомства, размещенном в Telegram-канале.

Сегодня вечером ряд Telegram-каналов распространил публикации об утечке порядка 2 млрд строк размером около 1 Тб данных из ЕГРН вследствие хакерской атаки.