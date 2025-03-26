Рыба по морю пошла, рыба денежку нашла

Сокращение объема вылова и поставок привели к росту экспортных цен на минтай и треску: за месяц они прибавили 14% и 24% соответственно. Стабилизировать ситуацию может укрепление рубля, которое снижает выгоду поставок за рубеж, а также потенциальное решение об отмене части санкций в рамках переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Работа по снятию санкций займет время, но ожидания бизнеса могут начать влиять на рынок уже сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В феврале 2025 года цена реализации российской трески на внешнем рынке составила $7,2 за 1 кг, увеличившись на 24,1% за месяц и 65,9% год к году, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». Это наиболее выраженная динамика среди приведенных экспортных видов белой рыбы. Так, стоимость минтая составила $1,4 за 1 кг, прибавив 13,8% за месяц и 47,6% год к году. Пикша подорожала 1% и 27,4% соответственно — до $3,16.

Рост экспортных цен прослеживается на фоне сокращения поставок. В январе—феврале 2025 года объем выгрузки российской рыбопродукции в зарубежных портах сократился на 5,3% год к году, до 238,6 тыс. тонн, в том числе за счет падения на 21,6% поставок минтая и 47,3% трески, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». В российских портах совокупный объем отгрузок, по данным аналитиков, потерял 6% год к году, до 317,1 тыс. тонн. Отгрузки минтая снизились на 22%, трески — на 15,5%.

Это обусловлено падением вылова. Согласно Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), к 17 марта российские рыбаки добыли 81,5 тыс. тонн трески и 11,6 тыс. тонн пикши, год к году показатели сократились на 4,8% и 21,6% соответственно. Вылов минтая, по подсчетам Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), к 21 марту составил 870 тыс. тонн, потеряв 6% год к году. Хотя президент ВАРПЭ Герман Зверев считает, что данные за январь—февраль не отражают долгосрочные тренды.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обращают внимание на то, что общемировое предложение трески сокращается не первый год под давлением природных факторов. Запасы атлантической трески Россия осваивает вместе с Норвегией и в этом году ее допустимые уловы были сокращены на 25%, замечают в организации.

Президент АДМ Алексей Буглак говорит, что вылов минтая отстает от показателей прошлого года из-за плохой погоды и большого количества штормовых дней в Охотском море. Эксперт отмечает, что в январе—феврале 2025 года сократились поставки за рубеж мороженого минтая из-за роста производства продукции глубокой переработки, включая филе и сурими. Цены на минтай, по мнению АСРФ, сейчас также растут из-за эффекта низкой базы: стоимость восстанавливается после падения, последовавшего за запретом на ввоз рыбной продукции из России в США в 2022 году и ограничений со стороны других стран. Показатели, по данным организации, пока не восстановились.

Внутри страны оптовые цены на тихоокеанскую треску, по данным «Нацрыбресурса», с начала года выросли на 34,3% (до 470 руб. за 1 кг), на атлантическую — на 6,5% (до 570 руб. за 1 кг). Управляющий директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов говорит, что цена на рыбное сырье для глубокой переработки в России полностью отражает его стоимость на внешнем рынке, а иногда за счет проблем с логистикой оказывается выше. Хотя основным фактором роста эксперт считает рост затрат производителей минтая и трески, а не снижение вылова.

В Рыбном союзе также отмечают корреляцию внутренних цен на минтай и треску с экспортными. Но в организации отмечают, что стоимость продукции для потребителей пока существенно не меняется. С ноября 2024 года по февраль 2025 года свежемороженый потрошеный минтай без головы в рознице в центральной части России подорожал на 3,1%, до 235 руб. за 1 кг. Стоимость сырья в этом показателе, по данным Рыбного союза, в феврале составила 58%.

Александр Ефремов не исключает, что в апреле—мае рынок ждет сезонное снижение цен на минтай из-за пика вылова. В Рыбном союзе считают, что увеличение цен на треску также замедлится благодаря эффекту высокой базы и укреплению рубля, которое снижает выгоду поставок за рубеж. Но в перспективе на рынок может повлиять облегчение экспорта.

25 марта на встрече экспертных групп России и США в Эр-Рияде были достигнуты договоренности относительно восстановления доступа российской сельхозпродукции на мировой рынок. Это предполагает в том числе снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров рыбопродукции, отмену ограничений на обслуживание судов под российским флагом, задействованных в том числе в торговле рыбой. В АСРФ обращают внимание на то, что на реализацию договоренностей потребуется время, но позитивные ожидания участников рынка могут влиять на конъюнктуру уже сейчас.

Александра Мерцалова