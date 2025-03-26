Рыба по морю пошла, рыба денежку нашла
Экспортные цены минтая и трески стремительно растут
Сокращение объема вылова и поставок привели к росту экспортных цен на минтай и треску: за месяц они прибавили 14% и 24% соответственно. Стабилизировать ситуацию может укрепление рубля, которое снижает выгоду поставок за рубеж, а также потенциальное решение об отмене части санкций в рамках переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Работа по снятию санкций займет время, но ожидания бизнеса могут начать влиять на рынок уже сейчас.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В феврале 2025 года цена реализации российской трески на внешнем рынке составила $7,2 за 1 кг, увеличившись на 24,1% за месяц и 65,9% год к году, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». Это наиболее выраженная динамика среди приведенных экспортных видов белой рыбы. Так, стоимость минтая составила $1,4 за 1 кг, прибавив 13,8% за месяц и 47,6% год к году. Пикша подорожала 1% и 27,4% соответственно — до $3,16.
Рост экспортных цен прослеживается на фоне сокращения поставок. В январе—феврале 2025 года объем выгрузки российской рыбопродукции в зарубежных портах сократился на 5,3% год к году, до 238,6 тыс. тонн, в том числе за счет падения на 21,6% поставок минтая и 47,3% трески, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». В российских портах совокупный объем отгрузок, по данным аналитиков, потерял 6% год к году, до 317,1 тыс. тонн. Отгрузки минтая снизились на 22%, трески — на 15,5%.
Это обусловлено падением вылова. Согласно Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), к 17 марта российские рыбаки добыли 81,5 тыс. тонн трески и 11,6 тыс. тонн пикши, год к году показатели сократились на 4,8% и 21,6% соответственно. Вылов минтая, по подсчетам Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), к 21 марту составил 870 тыс. тонн, потеряв 6% год к году. Хотя президент ВАРПЭ Герман Зверев считает, что данные за январь—февраль не отражают долгосрочные тренды.
В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обращают внимание на то, что общемировое предложение трески сокращается не первый год под давлением природных факторов. Запасы атлантической трески Россия осваивает вместе с Норвегией и в этом году ее допустимые уловы были сокращены на 25%, замечают в организации.
Президент АДМ Алексей Буглак говорит, что вылов минтая отстает от показателей прошлого года из-за плохой погоды и большого количества штормовых дней в Охотском море. Эксперт отмечает, что в январе—феврале 2025 года сократились поставки за рубеж мороженого минтая из-за роста производства продукции глубокой переработки, включая филе и сурими. Цены на минтай, по мнению АСРФ, сейчас также растут из-за эффекта низкой базы: стоимость восстанавливается после падения, последовавшего за запретом на ввоз рыбной продукции из России в США в 2022 году и ограничений со стороны других стран. Показатели, по данным организации, пока не восстановились.
Внутри страны оптовые цены на тихоокеанскую треску, по данным «Нацрыбресурса», с начала года выросли на 34,3% (до 470 руб. за 1 кг), на атлантическую — на 6,5% (до 570 руб. за 1 кг). Управляющий директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов говорит, что цена на рыбное сырье для глубокой переработки в России полностью отражает его стоимость на внешнем рынке, а иногда за счет проблем с логистикой оказывается выше. Хотя основным фактором роста эксперт считает рост затрат производителей минтая и трески, а не снижение вылова.
В Рыбном союзе также отмечают корреляцию внутренних цен на минтай и треску с экспортными. Но в организации отмечают, что стоимость продукции для потребителей пока существенно не меняется. С ноября 2024 года по февраль 2025 года свежемороженый потрошеный минтай без головы в рознице в центральной части России подорожал на 3,1%, до 235 руб. за 1 кг. Стоимость сырья в этом показателе, по данным Рыбного союза, в феврале составила 58%.
Александр Ефремов не исключает, что в апреле—мае рынок ждет сезонное снижение цен на минтай из-за пика вылова. В Рыбном союзе считают, что увеличение цен на треску также замедлится благодаря эффекту высокой базы и укреплению рубля, которое снижает выгоду поставок за рубеж. Но в перспективе на рынок может повлиять облегчение экспорта.
25 марта на встрече экспертных групп России и США в Эр-Рияде были достигнуты договоренности относительно восстановления доступа российской сельхозпродукции на мировой рынок. Это предполагает в том числе снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров рыбопродукции, отмену ограничений на обслуживание судов под российским флагом, задействованных в том числе в торговле рыбой. В АСРФ обращают внимание на то, что на реализацию договоренностей потребуется время, но позитивные ожидания участников рынка могут влиять на конъюнктуру уже сейчас.