Льготная погода

Для создания полноценного отечественного производства беспилотных систем двойного назначения отрасли остро требуется поддержка государства. К такому выводу пришли представители «Единой России» и поддерживаемого ею Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), пообщавшиеся 25 марта с разработчиками БПЛА. Предложенные ими изменения позволят высвободить средства для расширения производства и позитивно скажутся на развитии внутреннего рынка, уверен эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из экспонатов выставки «Транспорт России» в Гостином дворе (2023 год)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Один из экспонатов выставки «Транспорт России» в Гостином дворе (2023 год)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главной темой расширенного заседания правления ЦБСТ, прошедшего 25 марта в центральном исполкоме «Единой России» (ЕР), стал вопрос о деятельности компаний — разработчиков беспилотных систем и программного обеспечения в рамках российского правого поля. Свои предложения на этот счет очно и дистанционно высказали основатели и руководители ряда компаний — производителей воздушных и наземных беспилотников.

«Сегодняшняя встреча — возможность услышать ваши предложения, какие изменения в законодательстве нужны, какие меры поддержки могут быть полезны, чтобы создать условия для технологического прорыва»,— пояснил, открывая заседание, глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин.

По словам единоросса, нынешняя система поставок БПЛА в действующую армию требует модернизации, а сложность бюрократических процедур и длительность согласования документов тормозит внедрение инноваций.

«Нужно сделать систему более гибкой, новые разработки должны быстрее доходить до войск»,— заключил он.

С этим согласился председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков, который пообещал разработать полноценную стратегию развития российского воентеха по результатам серии тематических круглых столов с профильными специалистами и участниками рынка беспилотных систем. Одной из главных задач стратегии, по его словам, станет стимуляция спроса и возможность «бесшовной конвертации» продукции и технологий для их реализации на гражданском рынке в России и за рубежом.

После этого члены правления заслушали предложения «с мест» и сформировали пул «принятых к рассмотрению» инициатив, которые будут направлены председателю ЕР, зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. В частности, прозвучали идеи:

об увеличении порога льготного налогообложения;

учреждении единого реестра компаний, в том числе двойного назначения;

создании условий для «гарантированной» покупки апробированных на фронте серийных БПЛА.

А в качестве одного из успешных примеров реализации подобных инициатив упоминался одобренный правительством и внесенный в Госдуму законопроект об освобождении производителей дронов и комплектующих от НДС.

Возможность конвертации технологий из военной области в гражданскую и наоборот — это необходимый фактор, способный интенсифицировать рост индустрии беспилотных систем в целом, уверен руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» и главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Но производители, по его словам, нуждаются и в особых мерах поддержки вроде льготного кредитования, комфортных ставок по аренде производственных площадей и низких цен на электроэнергию. И подобные ЦБСТ организации, аффилированные с госструктурами, могут сыграть в решении этой проблемы позитивную роль, надеется эксперт.

Напомним, что ранее на базе созданного при поддержке ЕР ЦБСТ был запущен акселератор проектов специального и двойного назначения. Одним из таких проектов стал специальный маркетплейс, через который командиры войсковых подразделений могли бы приобретать и сами БПЛА, и отдельные компоненты для их производства и ремонта. Пункты выдачи такой продукции в тестовом режиме были организованы в новых регионах.

Дмитрий Сотак