Беспилотники кружат над заказчиками

Как выяснил “Ъ”, Минпромторг задумался об изменении подхода к гражданскому госзаказу (ГГЗ) на беспилотные авиационные системы: на смену закупкам БПЛА может прийти приобретение «беспилотных» услуг. Эффективность программы оценивается на фоне сокращения ее бюджета почти в пять раз по сравнению с 2024 г. Эксперты указывают, что многие нынешние заказчики не видят смысла в дорогой технике, считая, что без субсидирования спроса и страхования дронов ГГЗ неэффективен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Минпромторг попросил Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) оценить эффективность ГГЗ на дроны за 2024 год, а также рассмотреть перспективу его переориентации с поставок техники на приобретение услуг с использованием дронов. Об этом говорится в письме (есть у “Ъ”) замминистра Василия Шпака от 15 января. Министерство также поручило АНО БАС и «Платформе НТИ» (участвуют в нацпроекте) составить «рейтинг дронификации регионов». Организации должны подготовить предложения по методике ведения «рейтинга глубины проникновения технологий» с учетом социально-экономического влияния дронов в регионах. Сроки исполнения поручений в письме не указаны.

В Минпромторге “Ъ” подтвердили запрос, уточнив, что в связи с поставкой большей части техники в конце 2024 года «работа по оценке эффективности данной техники еще ведется». Как писал “Ъ”, из-за проблем с заведением счетов и позднего получения ГТЛК статуса единого поставщика поставки техники пробуксовывали почти до осени (см. “Ъ” от 15 августа 2024 года). Разработка рейтинга дронификации также еще в процессе, уточнили в Минпромторге.

В финансовом выражении ГГЗ в этом году сократится почти в пять раз. Как сообщили “Ъ” в Минпромторге, объем средств на ГГЗ составит 1,14 млрд руб., из которых 1,02 млрд руб.— на закупку беспилотных авиационных систем (БАС), 57,8 млн руб.— на закупку услуг БАС. В прошлом году объем ГГЗ составил почти 6 млрд руб. за 2,6 тыс. единиц техники для 117 заказчиков.

В ГТЛК “Ъ” сообщили, что на сегодня воспользоваться услугами компании как базового поставщика «изъявили желание девять федеральных заказчиков». С ними идет согласование количества и моделей БАС для поставки. ГТЛК также приступила к формированию методологии ведения реестра БАС, описания сценариев и их верификации для включения в реестр. «Одновременно детализируется методология заказа услуг с использованием БАС в формате базового поставщика»,— добавили в компании. В ГТЛК уточнили, что эффективность применения различных моделей БАС «в различных отраслях народного хозяйства оценивается расчетно» с помощью описания сценариев такого применения.

В «Платформе НТИ» “Ъ” не ответили. Но источник, близкий к НТИ уточнил, что работа над созданием рейтинга уже ведется: «К началу лета должен быть представлен пилотный вариант». По словам источника, одним из критериев оценки вовлеченности региона может стать регуляторная среда, «а именно доступность воздушного пространства». Оценивать вклад региона даже с учетом ограничений на полеты можно по действию экспериментально-правовых режимов, в которых разрешены полеты, или зон полетов, установленных Минтрансом. Среди других критериев оценки — количество эксплуатируемой техники, наличие льгот для участников рынка, сценарии применения БАС в разных сферах, а также социальные и экономические эффекты от использования дронов, продолжает источник “Ъ”: «Например, количество случаев устранения аварий или спасенных во время ЧС людей с помощью БАС».

В «Геоскане», который поставил 2,3 тыс. из 2,6 тыс. единиц дронов в рамках ГГЗ, считают, что оценивать эффективность техники можно будет к концу следующего летнего сезона, когда будет накоплен опыт эксплуатации и оцифрованы результаты. Большая часть техники поступила заказчикам в конце 2024 года, а часть поставок перенесена на первый квартал 2025 года, говорит гендиректор компании Алексей Юрецкий. Но он добавил, что образовательные БАС поступали в школы как раз в начале учебного года и уже летом можно будет понять, насколько эффективно удалось запустить образовательный процесс по тематикам БАС.

С такой оценкой сроков согласны и другие опрошенные “Ъ” участники рынка. Но и без отдельных мер по открытию неба для беспилотников будет сложно увидеть и сравнить эффективность применения БАС, отмечает гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин: «Мы очень надеемся, что небо хотя бы частично откроется к летному сезону».

Для полноценной оценки эффективности беспилотников потребуется несколько лет, считает генеральный директор UAVProf Денис Кириков. При этом, по его словам, уже сейчас из-за теплой зимы можно ощутить большую активность со стороны разных ведомств: «Например, со стороны Росреестра по мониторингу и использованию БАС в рамках дистанционного зондирования земли». Кроме того, большой интерес сейчас проявляется к беспилотникам самолетного типа со стороны МЧС и авиалесоохраны, уточнил топ-менеджер.

В целом, исходя из общения с компаниями, можно констатировать, что многие заказчики еще не совсем понимают, как именно они будут использовать закупленные беспилотные авиасистемы, говорит основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

«Пока многие заказчики осуществляли закупки исходя из выделенных средств и теоретически необходимых для выполнения той или иной миссии тактико-технических характеристик дронов, имея минимальный практический опыт их использования или не имея его совсем»,— пояснил господин Данилов.

Ряд других собеседников “Ъ” в отрасли отмечают, что «спущенный сверху госзаказ» оказался неэффективен в силу высокой стоимости летного часа БАС, который часто сопоставим для заказчика с ценой выполнения работ традиционными способами: привлечением сотрудников для мониторинга или авиаработами, где стоимость часа снижается при росте количества налетанных часов.

Чтобы закупаемая техника не простаивала, как это происходит сегодня, необходимо также решить вопрос со стоимостью страхования, отмечает глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев. Минимальная премия по полису каско сегодня составляет 17– 30% от стоимости беспилотника, говорит он: «При стоимости машины 50 млн руб. полис может стоит около 8 млн руб.— это нецелесообразные и неподъемные для бизнеса расходы». Вопросы снижения стоимости полисов обсуждаются с представителями страховых компаний, уточнил господин Бабинцев.

Как считает глава «Аэронекста», ГГЗ приоритетно стимулирует предложение, а важно в первую очередь сосубсидировать спрос. «Госзаказчиков принудили посчитать и завысить необходимое им количество техники для красивых цифр,— продолжает Глеб Бабинцев.— Тогда как с перестроением процессов с традиционных инструментов на новые технологии предприятия остались без поддержки». Сегодня во многих сценариях стоимость работы на БАС уже сравнялась с ценой работы на самолете или вертолете, говорит он. Часто у предприятий уже есть действующие автопарки, агроинструменты, давние поставщики услуг с давними многолетними контрактами. На это замещение услуг сегодня у компаний нет либо средств, либо времени.

Перспективы переориентации ГГЗ на рынок оказания услуг вместо закупки техники в «Аэронексте» оценивают пока осторожно. Шеринговая модель использования БАС тестируется, но пока не растет даже в мировой практике, уточняет Глеб Бабинцев: «Это интересный сценарий, но его правовая основа пока не готова». Ответственность за полеты несет эксплуатант, и в шеринге вопросы разбирательства между арендодателем и пользователем техники требуют доработки, заключил он.

Айгуль Абдуллина