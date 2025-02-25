Заместитель исполкома Гагаузии задержан в аэропорту Кишинева

Заместитель исполкома Гагаузии Виктор Петров задержан в зоне прилета в аэропорту Кишинева, на пограничном контроле, сообщает Gagauznews. По данным издания, господин Петров прилетел в Молдавию из Стамбула в 18:40 по местному времени.

Это не первый случай задержания представителей руководства Гагаузии. В начале февраля сотрудники аэропорта и пограничной полиции задержали для досмотра главу Гагаузии Евгению Гуцул. Сама госпожа Гуцул связала, произошедшее с визитом в Россию в апреле 2024 года.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Гагаузские власти выступают за сближение с Россией, когда Кишинев поддерживают евроинтеграцию. В начале апреля 2024 года Евгении Гуцул было предъявлено обвинение по уголовному делу о финансировании оппозиционной партии «Шор». Госпожа Гуцул называла дело сфабрикованным.

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