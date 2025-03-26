Выплаты топ-менеджерам крупнейших банков выросли на 63%

Объем вознаграждений ключевых управленцев 11 крупнейших банков РФ по итогам 2024 года составил почти 60 млрд руб., увеличившись на 63%. При этом чистая прибыль этих банков выросла лишь на 8,4%, до 2,575 трлн руб.

Лидером по выплатам стал Сбербанк — 25,3 млрд руб. (+50%). На втором месте — холдинг «Т-Технологии» (13,2 млрд руб., рост в 2,5 раза), на третьем — ВТБ (7,9 млрд руб., +49%).

Часть выплат отложена на несколько лет, а у банков с биржевыми акциями (Сбербанк, ВТБ, «Т-Технологии» и др.) до 70% вознаграждения приходится на акции. Например, в Сбербанке долгосрочные выплаты акциями достигли 7,3 млрд руб. (+800%).

Эксперты отмечают, что прибыль — не единственный критерий для бонусов: учитываются рыночная доля, кредитный портфель и другие показатели. Исключение — госбанки (Россельхозбанк, «Дом.РФ»), где выплаты снизились.

Подробнее об этом читайте в материале «Ключевым повысили ставку».