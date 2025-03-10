Власти Екатеринбурга не планируют запрещать электросамокаты на территории города

Администрация Екатеринбурга продолжит искать оптимальный баланс интересов между всеми участниками дорожного движения: горожанами без самокатов, с самокатами, компаниями кикшеринга и автомобилистами, рассказали «Ъ-Урал» в мэрии. Ранее на портале «Госуслуги» завершилось голосование по вопросу о необходимости введения в городе дополнительных ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, гироскутеров и электроскейтбордов. Наибольшее число голосов получил вариант «Да, нужен полный запрет на использование СИМ» (31,3% от общего числа).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Другие варианты набрали менее 21,1% голосов:

Да, в части ограничения скоростного режима (21,1%);

Да, необходимо введение большего количества зон запрета использования СИМ (15,3%);

Нет, не требуется. Действующих ограничений достаточно (14,8%);

Да, в части упорядочения парковок СИМ (10,2%);

Нет. Необходимо уменьшить количество зон запрета СИМ (4%);

Нет. Нужно убрать все действующие ограничения (3,4%).

По данным портала, всего участие в опросе приняли 10 284 жителя Екатеринбурга. В администрации напомнили, что в 2024 году на территории города было зарегистрировано 112 транспортных происшествий с участием пользователей электросамокатов, в результате которых 115 человек получили ранения. «Для снижения количества ДТП помимо профилактической работы специалисты планируют увеличить число участков с ограничением скорости передвижения»,— подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что к осени прошлого года сервис кикшеринга «Яндекс Go» более 2 тыс. раз оштрафовал пользователей или ограничил им доступ к аренде электросамокатов за нарушение ПДД и внутренних правил сервиса в Екатеринбурге. Кроме того, депутаты заксобрания Свердловской области рассматривали вопрос о регистрации пользователей электросамокатов через Госуслуги.

Василий Алексеев