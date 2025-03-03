Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о новых ограничениях для самокатчиков

В Екатеринбурге начался опрос о возможном введении новых ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, гироскутеров, электроскейтбордов и других. Жители города могут высказать свое мнение до 9 марта на Госуслугах, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В прошлом году было зарегистрировано 112 ДТП с участием пользователей электросамокатов и других средств, что привело к травмам 115 человек. В связи с этим екатеринбуржцам предлагается проголосовать за один из предложенных вариантов ответов. Жители могут проголосовать как «за», так и «против» по вопросам упорядочения парковок для СИМ, ограничения скорости, количества зон запрета использования этого транспорта, а также за полный запрет СИМ или снятие всех ограничений для них, либо отметить вариант, что действующих ограничений достаточно.

Напомним, к осени прошлого года сервис кикшеринга «Яндекс Go» более 2 тыс. раз оштрафовал пользователей или ограничил им доступ к аренде электросамокатов за нарушение ПДД и внутренних правил сервиса в Екатеринбурге. Кроме того, депутаты заксобрания Свердловской области рассматривали вопрос о регистрации пользователей электросамокатов через Госуслуги.

Ирина Пичурина