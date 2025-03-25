Госдума приняла в первом чтении проект о взыскании налоговых долгов без суда

Законопроект о внесудебном порядке взыскания с физлиц долгов по уплате налогов, сборов и страховых взносов прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас такой порядок взыскания долгов распространяется только на организации и индивидуальных предпринимателей. Законопроект вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и в закон «Об исполнительном производстве».

При этом судебный контроль за взысканием такой задолженности сохраняется в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными. «Применяемый в настоящее время судебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в связи с введением института внесудебного взыскания не перестает применяться, но его применение будет ограничиваться незначительной долей долгов, которые находятся на различных стадиях оспаривания»,— отмечается в пояснительной записке.

Документ предполагает защиту налогоплательщика от неправомерных взысканий. В этих целях в три раза увеличивается срок представления возражений о взыскании.

По задумке авторов законопроекта, инициатива позволит разгрузить суды в 4,6 раза в течение года. Также ожидается снижение почтовых и временных издержек судебных и налоговых органов. Отмечается, что сейчас средняя продолжительность взыскания задолженности составляет 12 месяцев.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не ранее чем спустя месяц после дня его официального опубликования. Правительство одобрило законопроект в ноябре 2024 года. В ФНС отмечали, что новый порядок при сохранении необходимого уровня защиты прав граждан сократит и сделает менее затратными нынешние процедуры взыскания задолженности.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Налоги без приказа».