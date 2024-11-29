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Коммерсантъ FM
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Налоги без приказа

Правительство одобрило законопроект о внесудебном порядке взыскания долгов с физлиц

Законопроекты о распространении на физлиц порядка внесудебного взыскания налоговой задолженности, который сейчас действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в четверг одобрены правительством для внесения в Госдуму. Вводимый порядок будет применяться только при отсутствии возражений от налогоплательщика — в противном случае налоговикам придется обращаться в суд. Эксперты отмечают, что инициатива нацелена на повышение эффективности взыскания налоговых долгов, но выражают некоторые сомнения в готовности граждан к новой процедуре.

Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин получил вчера поддержку правительства в «автоматизации» взыскания налоговых долгов граждан

Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин получил вчера поддержку правительства в «автоматизации» взыскания налоговых долгов граждан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин получил вчера поддержку правительства в «автоматизации» взыскания налоговых долгов граждан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство на заседании в четверг одобрило пакет законопроектов, предполагающих расширение с 1 ноября 2025 года порядка внесудебного взыскания налоговой задолженности и на физических лиц. Сейчас такой порядок действует в отношении юрлиц и ИП, взыскание же налоговых долгов с граждан возможно только в судебном порядке — после вынесения мировым судьей судебного приказа по заявлению налогового органа.

Законопроект об уходе от этих судебных формальностей был разработан Минфином еще летом (см. “Ъ” от 26 июня и 3 августа) — инициатива объяснялась необходимостью снижения нагрузки на суды. По данным Верховного суда, в 2016–2023 годах ежегодно выносилось до 6 млн судебных приказов по делам о взыскании обязательных платежей, а отменялось при этом лишь около 5% таких решений. Это, отмечается в пояснительной записке к проектам, свидетельствует о том, что предъявляемые в суды требования налоговиков о взыскании, как правило, являются бесспорными.

Внесудебный порядок (перед его применением ФНС, как и прежде, направит требование об уплате) будет применяться в отношении задолженности по налогам, исчисляемым физлицом самостоятельно — при подаче деклараций или в рамках применения спецрежима для самозанятых.

Взыскание во внесудебном порядке будет распространяться и на задолженность, начисленную на основании уведомлений налоговой или решения о привлечении к ответственности,— но только в случае отсутствия спора. В случае, если налогоплательщик возражает, налоговой службе придется обратиться в суд (это возможно при задолженности свыше 3 тыс. руб.). Минимальный размер долга для применения внесудебного порядка не устанавливается.

Управляющий партнер ФБК Legal Алексей Нестеренко отмечает, что законопроект направлен, в первую очередь, на увеличение эффективности взыскания задолженности в отношении граждан с незначительными недоимками. Недостатком он считает отсутствие максимального лимита для внесудебного взыскания — логично было бы его установить, например, в размере более 100 тыс. руб. В целом, говорит гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, для граждан ситуация «существенным образом не меняется» — возможность защиты своих интересов в суде сохранится в случае, если физлицо посчитает действия налоговиков необоснованными, например, при наличии ошибки в расчетах.

Впрочем, налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова полагает, что физлица еще не готовы оперативно реагировать на уведомления налоговых органов о задолженности, посылаемые через «Госуслуги» или по почте.

С другой стороны, «обкатка» этой практики на ИП позволяет применить этот опыт и к физлицам. В целом, говорит она, инициатива выглядит логичной с учетом развития взаимодействия налогоплательщиков с ФНС «и ее позиционирования в качестве сервисной службы».

В чем плюсы и минусы внесудебного порядка взимания платежей с физлиц

Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков замечает, что физлица в своем большинстве не являются «профессиональными» налогоплательщиками, и возлагать на них обязанность мониторинга состояния своих расчетов с государством «избыточно и несправедливо». Партнер Б1 Дмитрий Книженцев добавляет, что в некоторых случаях гражданам проще оставить без внимания списания от ФНС, чем разбираться с причинами возникновения долга — с учетом автоматизации работы службы нельзя исключать ошибок, повышающих риски необоснованного взыскания. По его мнению, физлицам необходимо направлять документы, объясняющие происхождение задолженности, и информацию о том, как гражданин должен действовать, чтобы исключить бесспорное взыскание.

Евгения Крючкова

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