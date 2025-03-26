Инъекции раскололись в суде

В России вынесен знаковый для рынка косметологии приговор: крупный поставщик не зарегистрированных в стране препаратов, применяемых в инъекционной косметологии, получил пусть условный, но срок, а не штраф, как это бывает обычно. Несмотря на этот прецедент, доля серого рынка филлеров и ботулотоксинов остается существенной, более половины уколов красоты делается полулегально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке Мосгорсуда, апелляционная инстанция в марте 2025 года смягчила приговор Савеловского райсуда Москвы, назначившего осенью прошлого года шесть лет условно Булату Бейбулатову по делу об интернет-торговле не зарегистрированными в России препаратами (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Апелляция снизила этот срок на три месяца и оставила штраф в размере 1,5 млн руб. Булат Бейбулатов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся управлением недвижимостью, следует из базы СПАРК.

Два других фигуранта этого дела — Рамазан Магомедов и Ульмесхан Абдулхаликов смягчения приговора не добились. Каждому из них назначен пятилетний условный срок и штраф по 1 млн руб. Все трое обвиняемых признали вину и отказались от дачи показаний в суде.

Как следует из материалов дела, Булат Бейбулатов создал несколько сайтов, через которые продавал не зарегистрированные в России филлеры.

Рамазан Магомедов принимал заказы и договаривался с покупателями об условиях сделок, а Ульмесхан Абдулхаликов искал помещения для хранения продукции. Следствие доказало факт торговли незаконными препаратами, совершив контрольную закупку. При этом, подчеркивает гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, продавцов нелегальных филлеров осудили без наличия потерпевших.

Булат Бейбулатов не ответил на запрос “Ъ”. Адвокат Омар Ибрагимов, представлявший его интересы при вынесении приговора, не стал комментировать “Ъ” процесс.

Этот приговор действительно знаковый для рынка косметологии, считает президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Ляля Садыкова. По ее словам, впервые крупный поставщик серых препаратов получил пусть условный, но срок, а не штраф, как это бывает обычно. По данным источника “Ъ” на рынке, оборот бизнеса Булата Бейбулатова оценивался примерно в 2 млрд руб. в год.

Как говорится в материалах дела, на сайтах, созданных Булатом Бейбулатовым, продавались филлеры Dermalax Deep Plus, Celosome Mid для коррекции мимических морщин, Celosome Implant для коррекции скул и подбородка, а также Liporase, применяемый при выведении излишков гиалуроновой кислоты, в среднем за 2–2,5 тыс. руб. за упаковку. В то же время в Южной Корее, где производятся эти средства, их минимальная цена $30 без учета затрат на доставку, обнаружил “Ъ” на сайтах клиник эстетической медицины этой страны.

Филлеры и ботулотоксины, завезенные без регистрации, могут стоить в три-четыре раза дешевле зарегистрированных препаратов, отмечает Ляля Садыкова. «Потребитель не всегда понимает, за счет чего достигается экономия»,— добавляет эксперт.

По подсчетам консалтинговой компании «Право на здоровье», весь рынок инъекционной косметологии в России в 2024 году оценивался в 44 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 марта). По оценкам аналитиков, полулегально в России проводится около половины косметологических процедур. Госпожа Садыкова приводит ту же цифру.

По ее словам, сейчас серый рынок подпитывают появившиеся в большом количестве псевдообучающие центры для косметологов. После таких курсов инъекции начинают делать косметологи без медицинского образования. Юрий Мирзоев также отмечает, что до недавнего времени контроль в этой сфере был недостаточно строгим, но сейчас наблюдается обратная ситуация. По мнению юриста, дело Булата Бейбулатова может стать своего рода прецедентом: ст. 238.1 УК относительно новая, и практика ее применения только формируется.

Виктория Колганова