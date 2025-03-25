Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Премьер-министр Польши Дональд Туск рекомендовал замминистру иностранных дел страны Анджею Шейну уйти в отпуск из-за его признания в алкоголизме. Ранее он публично признал, что столкнулся со злоупотреблением алкоголем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Шейн (слева)

Фото: Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Анджей Шейн (слева)

Фото: Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

«Я думаю, что было бы хорошо взять отпуск замминистру Шейну до полного прояснения вопроса. Я не говорю о проблемах со здоровьем, но появились и другие причины»,— сказал Дональд Туск (цитата по Onet).

Ранее издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью, в котором со ссылкой на окружение Анджея Шейны сообщило о проблемах с алкоголем у заместителя министра. По информации издания, господин Шейна неоднократно посещал рабочие встречи в состоянии опьянения.

После выхода статьи Анджей Шейна опубликовал пост в соцсети X, в котором признал свои проблемы с алкоголем. Он уточнил, что прошел терапию и «восстановил контроль над своим здоровьем».