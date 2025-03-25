Призывникам грозят штрафами за переезд

Госдума приняла в первом чтении законопроект, кратно увеличивающий штрафы за несообщение гражданином в военкомат о смене своего местожительства. Сейчас за это могут оштрафовать на 1–5 тыс. руб. Авторы законопроекта предлагают поднять эту планку до 10–20 тыс. руб. для «формирования законопослушного поведения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект поправок к ст. 21.5 КоАП РФ о неисполнении гражданами обязанностей воинского учета в феврале 2025 года внесли в Госдуму 12 депутатов (все — ЕР), включая главу парламентского комитета по обороне Андрея Картаполова.

Депутаты предлагают поправить ч. 2 статьи: в ней говорится о несообщении в военкомат сведений об изменении семейного положения, образовании и переезде на новое «место пребывания» без оформления регистрации. Сейчас за это нарушение граждан штрафуют на 1–5 тыс. руб.

Парламентарии предлагают выделить несообщение о переезде в отдельную часть ст. 21.5 КоАП РФ, определив для нее штрафную вилку в 10–20 тыс. руб.

По закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» граждане должны встать на учет в военкомате по месту жительства или при переезде на срок свыше трех месяцев. В пояснительной записке приводятся данные со ссылкой на Минобороны, что в 2023 году по ст. 21.5 КоАП РФ привлечено к ответственности более 47 тыс. человек. Из них 18,3 тыс. отделались предупреждением, а 28,7 тыс. граждан оштрафовали, в основном на 1–5 тыс. руб. как раз за несообщение о переезде. Действующие санкции авторы законопроекта называют «незначительными» и не способствующими «формированию законопослушного поведения».

Соавтор поправок, зампред парламентского комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин (ЕР) зачитал 25 марта на слушаниях в Госдуме статистику из пояснительной записки, подчеркнув, что правительство РФ поддерживает поправки «с небольшими замечаниями». В Белом доме в отзыве на проект указывали, что депутаты должны скорректировать еще и ст. 3.5 КоАП (см. “Ъ” от 3 февраля), ограничивающую максимальный размер штрафа для граждан суммой в 5 тыс. руб. (исключения из этого правила прописаны в той же статье).

«Человек при деньгах может оплачивать (даже такие высокие.— “Ъ”) штрафы и скрываться от воинской службы»,— заметил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) в ходе обсуждения законопроекта, поинтересовавшись у господина Вяткина, не рассматривались ли при подготовке поправок «другие формы прохождения информации между военкоматами и гражданами вне зависимости от толщины кошелька».

Зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) также счел, что штраф в 20 тыс. руб. «не будет подстегивать граждан», предложив активнее использовать еще и информирование новобранцев.

Дмитрий Вяткин напомнил депутатам о законе о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках (принят в 2023 году), подчеркнув, что в этой связи считает «вопрос урегулированным». Отметим, что реестр, о котором говорил господин Вяткин, пока не запущен: в Минцифры говорили, что его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен ранее 2025 года.

Изменения в КоАП приняты в первом чтении, на доработку отводится две недели. Ранее Госдума приняла в первом чтении другой законопроект, также касающийся новобранцев: решение военкомов об их призыве в войска будет действовать до года (см. “Ъ” от 20 марта). Сейчас действие документа ограничено одной призывной кампанией.

Александр Воронов