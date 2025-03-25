Призывникам грозят штрафами за переезд
В Госдуме кратно увеличивают санкции за несообщение о смене места жительства
Госдума приняла в первом чтении законопроект, кратно увеличивающий штрафы за несообщение гражданином в военкомат о смене своего местожительства. Сейчас за это могут оштрафовать на 1–5 тыс. руб. Авторы законопроекта предлагают поднять эту планку до 10–20 тыс. руб. для «формирования законопослушного поведения».
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Проект поправок к ст. 21.5 КоАП РФ о неисполнении гражданами обязанностей воинского учета в феврале 2025 года внесли в Госдуму 12 депутатов (все — ЕР), включая главу парламентского комитета по обороне Андрея Картаполова.
- Депутаты предлагают поправить ч. 2 статьи: в ней говорится о несообщении в военкомат сведений об изменении семейного положения, образовании и переезде на новое «место пребывания» без оформления регистрации. Сейчас за это нарушение граждан штрафуют на 1–5 тыс. руб.
- Парламентарии предлагают выделить несообщение о переезде в отдельную часть ст. 21.5 КоАП РФ, определив для нее штрафную вилку в 10–20 тыс. руб.
По закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» граждане должны встать на учет в военкомате по месту жительства или при переезде на срок свыше трех месяцев. В пояснительной записке приводятся данные со ссылкой на Минобороны, что в 2023 году по ст. 21.5 КоАП РФ привлечено к ответственности более 47 тыс. человек. Из них 18,3 тыс. отделались предупреждением, а 28,7 тыс. граждан оштрафовали, в основном на 1–5 тыс. руб. как раз за несообщение о переезде. Действующие санкции авторы законопроекта называют «незначительными» и не способствующими «формированию законопослушного поведения».
Соавтор поправок, зампред парламентского комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин (ЕР) зачитал 25 марта на слушаниях в Госдуме статистику из пояснительной записки, подчеркнув, что правительство РФ поддерживает поправки «с небольшими замечаниями». В Белом доме в отзыве на проект указывали, что депутаты должны скорректировать еще и ст. 3.5 КоАП (см. “Ъ” от 3 февраля), ограничивающую максимальный размер штрафа для граждан суммой в 5 тыс. руб. (исключения из этого правила прописаны в той же статье).
«Человек при деньгах может оплачивать (даже такие высокие.— “Ъ”) штрафы и скрываться от воинской службы»,— заметил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) в ходе обсуждения законопроекта, поинтересовавшись у господина Вяткина, не рассматривались ли при подготовке поправок «другие формы прохождения информации между военкоматами и гражданами вне зависимости от толщины кошелька».
Зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) также счел, что штраф в 20 тыс. руб. «не будет подстегивать граждан», предложив активнее использовать еще и информирование новобранцев.
Дмитрий Вяткин напомнил депутатам о законе о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках (принят в 2023 году), подчеркнув, что в этой связи считает «вопрос урегулированным». Отметим, что реестр, о котором говорил господин Вяткин, пока не запущен: в Минцифры говорили, что его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен ранее 2025 года.
Изменения в КоАП приняты в первом чтении, на доработку отводится две недели. Ранее Госдума приняла в первом чтении другой законопроект, также касающийся новобранцев: решение военкомов об их призыве в войска будет действовать до года (см. “Ъ” от 20 марта). Сейчас действие документа ограничено одной призывной кампанией.