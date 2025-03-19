Военкоматам добавили времени
В Госдуме одобряют продление срока действия решений военкомов о призыве в армию
Решение военкомов о призыве в армию новобранцев будет действовать до года, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Сейчас действие документа ограничено одной призывной кампанией (весенней или осенней). Предложившие поправку депутаты ссылаются на то, что граждане порой злоупотребляют правом обжаловать в суде решения о призыве, затягивая этот процесс и фактически уклоняясь от службы. Из-за необходимости проходить повторно медкомиссию также возникают излишние бюджетные расходы, утверждают парламентарии.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уверен, что законопроект ограничит возможности новобранцев уклоняться от призыва
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Принятый в первом чтении проект поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе» в феврале 2025 года внесли в Госдуму 12 депутатов (все — ЕР), включая главу парламентского комитета по обороне Андрея Картаполова. В законе предлагается прописать оговорку следующего содержания: если решение о призыве на военную службу не было исполнено в ходе текущей призывной кампании, то оно может быть перенесено на срок до года для применения в следующие периоды призыва.
Сейчас призывная комиссия после медосвидетельствования гражданина принимает одно из шести возможных решений: направить в армию, направить на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности.
Авторы законопроекта ссылаются на данные, согласно которым в весеннюю кампанию 2023 года в РФ было отменено 11,6 тыс. решений о призыве граждан, и осенью того же года эти призывники вновь проходили медкомиссию. Это создает неудобства для граждан и дополнительные расходы бюджета. Кроме того, по данным депутатов, ежегодно до 5 тыс. граждан обжалуют решения призывных комиссий, и лишь 64% случаев суды успевают рассмотреть в срок проведения кампаний (удовлетворяется лишь 5% жалоб). Господин Картаполов считает, что жалобы зачастую подаются «в целях уклонения от призыва на службу».
В ходе рассмотрения поправок в первом чтении 19 марта Андрей Картаполов дал дополнительные пояснения.
В законопроекте говорится, что в «день исполнения» решения призывной комиссии могут возникнуть некие «обстоятельства» для его пересмотра, но не поясняется, какие именно.
Таким обстоятельством может стать, к примеру, информация об отсрочке у призывника (в связи с поступлением в вуз) или изменение состояния его здоровья, пояснил господин Картаполов.
В ходе обсуждения поправок депутат Елена Драпеко (СРЗП) не поняла, как именно будет организована процедура пересмотра решений медкомиссий по призывникам. «Ведь состояние здоровья определяется на момент призыва, а в течение года оно может меняться»,— пояснила она. Андрей Картаполов обрисовал схему, что в этом случае новобранец должен представить военкомату «необходимый комплект документов» и ждать «рассмотрения на предмет изменения категории годности». «Ему не придется общим чохом приходить в составе больших команд, сидеть в очереди на медкомиссию. Cпокойно, аккуратненько придет, с ним конкретно побеседуют»,— пояснил депутат.
Это объяснение не устроило парламентария Нину Останину (КПРФ), которая предложила ко второму чтению поправок все-таки конкретизировать обстоятельства пересмотра решений о призыве. А ее однопартиец Вячеслав Мархаев предложил сократить количество должностных лиц, привлекаемых для проведения призыва, для сокращения числа судебных жалоб на его правомочность. «Порой неразбериха, создаваемая цепочкой должностных лиц, и порождает те самые обжалования»,— пояснил он. Господин Картаполов предложил на это разбираться по каждому случаю неорганизованности, а госпоже Останиной сказал, что не видит необходимости перегружать проект «техническими деталями». По его мнению, порядок пересмотра решений о призыве будет прописан «в документах Генштаба» и других подзаконных актах.
Законопроект принят в первом чтении единогласно; на поправки отводится двухнедельный срок.