Военкоматам добавили времени

Решение военкомов о призыве в армию новобранцев будет действовать до года, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Сейчас действие документа ограничено одной призывной кампанией (весенней или осенней). Предложившие поправку депутаты ссылаются на то, что граждане порой злоупотребляют правом обжаловать в суде решения о призыве, затягивая этот процесс и фактически уклоняясь от службы. Из-за необходимости проходить повторно медкомиссию также возникают излишние бюджетные расходы, утверждают парламентарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уверен, что законопроект ограничит возможности новобранцев уклоняться от призыва

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уверен, что законопроект ограничит возможности новобранцев уклоняться от призыва

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принятый в первом чтении проект поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе» в феврале 2025 года внесли в Госдуму 12 депутатов (все — ЕР), включая главу парламентского комитета по обороне Андрея Картаполова. В законе предлагается прописать оговорку следующего содержания: если решение о призыве на военную службу не было исполнено в ходе текущей призывной кампании, то оно может быть перенесено на срок до года для применения в следующие периоды призыва.

Сейчас призывная комиссия после медосвидетельствования гражданина принимает одно из шести возможных решений: направить в армию, направить на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности.

Авторы законопроекта ссылаются на данные, согласно которым в весеннюю кампанию 2023 года в РФ было отменено 11,6 тыс. решений о призыве граждан, и осенью того же года эти призывники вновь проходили медкомиссию. Это создает неудобства для граждан и дополнительные расходы бюджета. Кроме того, по данным депутатов, ежегодно до 5 тыс. граждан обжалуют решения призывных комиссий, и лишь 64% случаев суды успевают рассмотреть в срок проведения кампаний (удовлетворяется лишь 5% жалоб). Господин Картаполов считает, что жалобы зачастую подаются «в целях уклонения от призыва на службу».

В ходе рассмотрения поправок в первом чтении 19 марта Андрей Картаполов дал дополнительные пояснения.

В законопроекте говорится, что в «день исполнения» решения призывной комиссии могут возникнуть некие «обстоятельства» для его пересмотра, но не поясняется, какие именно.

Таким обстоятельством может стать, к примеру, информация об отсрочке у призывника (в связи с поступлением в вуз) или изменение состояния его здоровья, пояснил господин Картаполов.

В ходе обсуждения поправок депутат Елена Драпеко (СРЗП) не поняла, как именно будет организована процедура пересмотра решений медкомиссий по призывникам. «Ведь состояние здоровья определяется на момент призыва, а в течение года оно может меняться»,— пояснила она. Андрей Картаполов обрисовал схему, что в этом случае новобранец должен представить военкомату «необходимый комплект документов» и ждать «рассмотрения на предмет изменения категории годности». «Ему не придется общим чохом приходить в составе больших команд, сидеть в очереди на медкомиссию. Cпокойно, аккуратненько придет, с ним конкретно побеседуют»,— пояснил депутат.

Это объяснение не устроило парламентария Нину Останину (КПРФ), которая предложила ко второму чтению поправок все-таки конкретизировать обстоятельства пересмотра решений о призыве. А ее однопартиец Вячеслав Мархаев предложил сократить количество должностных лиц, привлекаемых для проведения призыва, для сокращения числа судебных жалоб на его правомочность. «Порой неразбериха, создаваемая цепочкой должностных лиц, и порождает те самые обжалования»,— пояснил он. Господин Картаполов предложил на это разбираться по каждому случаю неорганизованности, а госпоже Останиной сказал, что не видит необходимости перегружать проект «техническими деталями». По его мнению, порядок пересмотра решений о призыве будет прописан «в документах Генштаба» и других подзаконных актах.

Законопроект принят в первом чтении единогласно; на поправки отводится двухнедельный срок.

Александр Воронов