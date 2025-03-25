Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании Российского спортивного фонда

Сегодня, 25 марта, Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект о создании Российского спортивного фонда, основной целью которого является развитие детско-юношеского и массового спорта. Управлять фондом будет Министерство спорта России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Он направлен на развитие физической культуры и спорта до 2036 года. Проект предусматривает финансовую и организационную поддержку развития физической культуры и спорта, создание условий для занятий детско-юношеским и массовым спортом, строительство новых спортивных объектов и сооружений.

Также, согласно тексту законопроекта, в задачи фонда войдет распределение денежных поступлений от букмекерских контор на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Подробнее о Российском спортивном фонде — в материале «Ъ» «Ставки спортивного главнокомандования»

Таисия Орлова