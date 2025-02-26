Ставки спортивного главнокомандования

Михаил Дегтярев, возглавивший в прошлом году Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР), получит в качестве председателя совета директоров контроль над еще одной ключевой структурой в отечественной спортивной отрасли. Это — Российский спортивный фонд (РСФ), основной целью которого станет развитие детско-юношеского спорта. Наполняться он будет за счет перераспределения денежных поступлений от букмекеров. Теперь львиная их доля достанется не федерациям, которые, по мнению экспертов, часто использовали средства не слишком эффективно, а непосредственно РСФ. Речь идет о суммах в несколько десятков миллиардов рублей в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Комитет Государственной думы РФ по спорту после проведенных им слушаний рекомендовал принять в первом чтении законопроект, поступивший в нее в минувшие выходные. Это законопроект о Российском спортивном фонде, разработанный правительством по поручению президента страны Владимира Путина. Предполагается, что структура должна заработать уже в этом году.

В тексте законопроекта сказано, что целями фонда являются «создание условий для занятий детско-юношеским и массовым спортом, в том числе в части обеспеченности объектами спорта и иными спортивными сооружениями, а также финансовая и организационная поддержка развития физической культуры и спорта, включая детско-юношеский и массовый спорт». Для их достижения фонд «осуществляет финансовую и организационную поддержку деятельности физкультурно-спортивных организаций, спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, федеральных и региональных центров спортивной подготовки, училищ олимпийского резерва, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России, Специальной олимпиады России, общероссийских и региональных спортивных федераций». Функции учредителя РСФ отданы федеральному органу исполнительной власти, то есть Министерству спорта РФ. Министр Михаил Дегтярев займет должность председателя наблюдательного совета фонда.

Таким образом, господин Дегтярев, который в мае прошлого года возглавил Министерство спорта РФ, а в декабре был избран президентом ОКР, получит контроль над еще одной спортивной структурой.

Причем ее значение и возможности, кажется, будут не слишком уступать значению и возможностям двух других.

Дело в том, что основным источником наполнения бюджета фонда станут поступления от букмекерских компаний. С начала нынешнего десятилетия букмекеры обязаны перечислять долю доходов от всех сделанных пари на развитие спорта. С 2024 года он составляла 2%, но в дальнейшем еще увеличится.

Прежняя схема была достаточно простой. Она предполагала перевод всех денег в Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Тот, в свою очередь, распределял их по федерациям. Размер выплат зависел от нескольких факторов — в первую очередь от объема ставок, сделанных на конкретный вид спорта, во вторую — от его достижений, например, олимпийских. Федерации, формально независимые общественные организации, могли использовать средства исходя из своих приоритетов.

Теперь схема изменилась. РСФ будет забирать все отчисления от пари на иностранные соревнования.

На самом деле они составляют львиную долю от общей суммы. Михаил Дегтярев оценил ее в 85%. И речь идет об огромных финансовых ресурсах. По свежим, январским, данным ЕРАИ, общая сумма целевых отчислений на российский спорт в 2024 году составила около 33 млрд руб. При этом общий объем ставок за этот период вырос на 40% (до 1,7 трлн руб.) по сравнению с позапрошлым годом, и эксперты не сомневаются, что тренд сохранится.

Для спортивных структур букмекерские доходы играли важную роль. В пятерку лидеров по их размеру, как сообщал ЕРАИ, вошли Российский футбольный союз (РФС), Федерация настольного тенниса России (ФНТР), Федерация тенниса России (ФТР), Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Объем полученных ими поступлений не раскрывался, но известно, что у некоторых федераций он либо приближался к 1 млрд руб., либо даже превышал эту отметку. А в целом ряде из них букмекерские доходы были равны почти половине от всех сгенерированных за год.

Инициаторы изменения формата распределения денег указывали на несколько недостатков существующего. К ним относится и выбор приоритетов: не такой заметный в публичном пространстве детско-юношеский спорт в них нередко не попадал.

А президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев, один из главных идеологов «оптимизации» схемы, прямо говорил о том, что «фонд даст более четкий контроль», отмечая, что «много раз видел, как федерациям приходили деньги и они тратились не туда, куда надо», и что «все отчисления должны принадлежать тренерам и спортсменам».

Два источника “Ъ” в достаточно заметных федерациях по олимпийским видам спорта подтвердили такое предположение. По их словам, большие букмекерские доходы становились для топ-менеджеров организаций «поводом выписать себе бонусы за достижение высоких результатов», хотя «в условиях санкций, когда спортсмены в крупных международных соревнованиях участия не принимают, трудно в принципе понять, что такое высокие достижения».

Показательно, что на слушаниях в Госдуме идею РСФ активно поддержали даже представители структур, входящих в передовую с точки зрения объема букмекерских поступлений нишу.

Так, президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что в теннисе существует проблема финансирования резервов и «возникает опасность, что спортсмены могут уйти в другие страны». Эту «щепетильную», по определению господина Тарпищева, ситуацию может помочь решить РСФ.

Президент КХЛ Алексей Морозов заверил, что лига «полностью поддерживает законопроект». Правда, он обратил внимание на то, что в настоящее время она «получает отчисления только со ставок на свои мероприятия» и «за счет этих отчислений в 2024 году выплатила порядка 200 млн руб., в частности, на поддержку детско-юношеского спорта», а «в текущей редакции такой возможности не будет». Господин Морозов предложил «внести поправки для финансирования детско-юношеского спорта за счет отчислений от ставок на соревнования, проводимые такими лигами».

Спортивный менеджер Андрей Митьков в разговоре с “Ъ” заметил, что «в действительности перераспределение букмекерских потоков» по схеме, фигурирующей в законопроекте, «выглядит логичным»: «В конце концов, федерации получают огромные деньги за то, к чему вообще не имеют отношения — за зарубежные соревнования. Вопрос только в том, как будет работать фонд, кто будет распределять деньги и по каким критериям. Плохо, если все, как у нас бывает, превратится в междусобойчик: кто с кем дружит. Но если работа будет организована технологично, с тонкой экспертной оценкой, то фонд будет чрезвычайно эффективен».

Алексей Доспехов