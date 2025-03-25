«РИА Новости»: Турция готова к посредничеству по возобновлению зерновой сделки

Турецкие власти готовы внести вклад в переговоры по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на турецкий источник. По словам собеседника агентства, турецкая сторона готова включиться в работу «при соответствующем запросе от сторон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«При соответствующем запросе от сторон, при создании необходимости, конечно же»,— цитирует агентство источник в турецкой столице.

По словам собеседника агентства, Анкара готова к посредничеству в этом вопросе. Он подчеркнул, что турецкая сторона обладает соответствующим опытом и ресурсами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переговоры РФ и США, которые прошли в понедельник в Эр-Рияде, были прежде всего посвящены вопросам безопасности судоходства в Черном море. По его словам, Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех форме. Москва настаивает, чтобы в новой мирной инициативе не было двусмысленностей, а у России были четкие гарантии.

Черноморская инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия настаивала, что сделка имеет пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна. Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализацией части зерновой сделки, касающейся российской продукции. 17 июля 2023 года Россия приостановила участие в зерновой сделке.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа. По словам заместителя председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление не было согласовано из-за позиции Киева. Американская сторона не подтверждала срыв публикации.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая