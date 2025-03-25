Заботкин: инфляция в России останется на уровне февраля

Инфляция в России в марте сохранит февральский показатель — около 8% или даже ниже, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он заверил, что в следующем году ее уровень упадет до целевых 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ноябре-декабре текущий рост цен был 14%, это очень много. Это был пик. В январе текущая инфляция была меньше 11%, в феврале — меньше 8%. В марте, по всей видимости, будет на уровне февраля или даже несколько ниже»,— отметил господин Заботкин, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).

По его словам, несмотря на положительные прогнозы по инфляции в 2026 году, в текущем году прирост цен будет более значительным.

По итогам заседания совета директоров 21 марта ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку в 21%. При этом, по оценке главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, инфляционные ожидания в стране остаются повышенными. Если инфляция не будет стремиться к обозначенной цели, ЦБ не исключает и дальнейшего роста ставки.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».