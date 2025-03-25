Нижегородских метростроевцев на март 2025 года оштрафовали на 374 млн рублей

Подрядчику, строящему метро до станции Сенной в Нижнем Новгороде, АО «Моспроект-3» по состоянию на март 2025 года выставили почти 374 млн руб. неустойки и пеней. Информация об этом размещена в закупочной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В том числе, в марте выставили требование об уплате 106 млн руб. за просрочку исполнения работ по подготовке проектной и рабочей документации. Еще на 42 млн руб. подрядчику выставили неустойку из-за того, что не выполнены в срок работы по подготовке территории строительства, которые надо было завершить до конца 2024 года.

За все время исполнения контракта подрядчику выставили более 70 претензий на суммы от 90 тыс. до 114,2 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», завершение строительства двух станций метро в нагорной части Нижнего Новгорода перенесли с конца 2025 на конец 2026 года. Контракт на строительство метро до станции Сенной заключили в 2021 году за 35,5 млрд руб.

Галина Шамберина