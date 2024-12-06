Глеб Никитин сообщил о переносе срока строительства метро до Сенной на 2026 год

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии с жителями 6 декабря сообщил о переносе сроков ввода двух станций метро в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительная площадка на площади Сенной

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Строительная площадка на площади Сенной

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он рассказал, что проблема со строительством метро в нагорной части города не в деньгах, а в сложности проекта. По словам губернатора, в целом работа подрядчика улучшилась, летом была скорректирована проектно-сметная документация, в том числе касающаяся проходки тоннелей. По срокам власти сейчас ориентируются на конец 2026 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», контракт с АО «Моспроект-3» предусматривал продление метрополитена до площади Сенной к концу 2025 года.

Ирина Швецова