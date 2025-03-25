Ракетка потеряла «десятку»

В ближайший понедельник бывший лидер мировой классификации россиянин Даниил Медведев окажется за бортом ее первой десятки. Это стало ясно после того, как в третьем круге Miami Open presented by Itau, проходящего во Флориде объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $20,2 млн, австралиец Алекс Де Минаур взял верх над бразильцем Жуаном Фонсекой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев после победы в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе, 13 марта

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев после победы в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе, 13 марта

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Встреча австралийца Алекса Де Минаура с бразильцем Жуаном Фонсекой в 1/16 финала Miami Open подвела черту под непрерывным двухлетним пребыванием Даниила Медведева в первой десятке мирового рейтинга. После того как Де Минаур взял верх в трех партиях, стало ясно, что в ближайший понедельник россиянин впервые с февраля 2023 года покинет ее.

О высокой вероятности такого развития событий «Ъ» предупреждал в начале марта, после того как многолетий лидер российского мужского тенниса полностью провалил начало сезона.

Недавний «мастерс» в Индиан-Уэллсе, на котором Медведев дошел до полуфинала, обнадежил его болельщиков, даже несмотря на то, что он не смог добраться там до решающей стадии и подтвердить прошлогодний результат. Однако в стартовом матче Miami Open против испанца Хауме Мунара, всего лишь 56-й ракетки мира, случилась новая неудача, которую чемпион US Open 2021 года объяснил травмой спины.

В итоге на семи турнирах последних трех месяцев, в том числе на Australian Open и двух «мастерсах», Медведев заработал 810 очков — больше, чем Андрей Рублев, который, взяв титул на февральском состязании категории 500 в Дохе, проиграл три матча подряд. Тем не менее сохранить место в топ-10 бывшему лидеру мужского тенниса не удалось, ведь за аналогичный период прошлого сезона он получил гораздо больше — 2550 баллов, и две трети из них сейчас «сгорели».

Причины спада, настигшего самого титулованного теннисиста России последних двух десятилетий, по большому счету очевидны. Медведеву уже 29 лет, а в этом возрасте оставаться в элите весьма непросто.

Это, в частности, подтверждают примеры двух других российских экс-первых ракеток мира, Евгения Кафельникова и Марата Сафина, а также Николая Давыденко, который хотя и не поднимался в рейтинге выше третьего места, но в свое время на протяжении нескольких лет подряд отличался завидной стабильностью. Кстати, по общему сроку пребывания в топ-10 Медведев (272 недели) лишь недавно вышел на второе место среди россиян, превзойдя Давыденко (268) и по-прежнему сильно уступая Кафельникову (390). Хотя и нынешний показатель Медведева выглядит весьма солидно. Из действующих звезд АТР россиянина опережают лишь двое — представитель Германии Александр Зверев (337) и неувядаемый серб Новак Джокович (882).

Говорить о скором окончательном закате карьеры Медведева пока рано. Уровень его нынешнего тенниса, даже судя по неважным результатам нынешнего сезона, пока соответствует первой двадцатке, однако для возвращения в топ-10 и стабильного нахождения там, безусловно, требуется усиление игры. Сумеет ли Медведев найти реальные резервы, большой вопрос. В некотором смысле ответ на него может быть получен в ходе европейской грунтовой серии, которая, как обычно, завершится в Париже на Открытом чемпионатом Франции. Грунт всегда считался наиболее проблемным покрытием для Медведева. Например, в прошлом году он набрал на нем всего 600 очков. Но если нынешней весной россиянину удастся хотя бы немного улучшить этот показатель, не исключено, ему снова удастся обрести уверенность, которая принесет и новые победы, и возвращение в первую десятку.

Что касается Андрея Рублева, который в понедельник станет первой ракеткой России, то его пребывание в топ-10 пока находится под вопросом. В так называемом live-рейтинге, учитывающем текущие результаты «мастерса» в Майами, Рублев идет девятым, но теоретически его могут опередить три конкурента. Де Минаур сделает это, если в 1/8 финала обыграет итальянца Маттео Берреттини, а другой итальянский теннисист Лоренцо Музетти и француз Артюр Фис — в случае победы на турнире.

Евгений Федяков