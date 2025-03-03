Недобор на кортах

Первые два месяца нынешнего сезона сложились для трех ведущих российских теннисистов нелучшим образом. Приемлемый для себя результат показал лишь Андрей Рублев, взявший неделю назад титул на турнире категории 500 в Дохе. Что касается Даниила Медведева и Карена Хачанов, то они набрали в январе и феврале минимальное количество рейтинговых очков за последние несколько лет. В итоге Хачанов уже стоит за пределами первой двадцатки, а Медведев в конце марта рискует выпасть из топ-10.

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Фото: Rula Rouhana / Reuters Даниил Медведев

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Для трех ведущих российских теннисистов — Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова — начало 2025 года получилось тусклым. За девять недель нынешнего сезона на их счету лишь одно достижение — титул недельной давности, завоеванный Рублевым в Дохе на Открытом чемпионате Катара. Этот успех принес ему 500 рейтинговых очков, однако за остальные восемь недель они с Медведевым и Хачановым набрали в сумме всего 860 баллов. Учитывая уровень мастерства россиян, это, конечно, обескураживающий показатель.

Особое беспокойство вызывают результаты Медведева, которые стали прямым следствием его невзрачной игры. Лидер российского мужского тенниса в этом сезоне еще не вылетал в первом круге, но и больше двух матчей подряд не выигрывал ни разу. В последний раз Медведев не блистал зимой в 2020 году (см. справку), но даже тогда он солидно выглядел на командном турнире АТР Сup, прошел три круга на Australian Open и набрал больше очков, чем сейчас.

Рейтинговые очки, набранные Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Кареном Хачановым в январе и феврале Игрок 2017 2018 2019 2020 2021* 2022 2023 2024 2025 Даниил Медведев 295 417 760 480 1950 1675 1430 1500 400 Андрей Рублев 171 375 117 860 1350 1020 705 1000 710 Карен Хачанов 65 430 90 380 360 465 810 600 150 *С учетом очков, набранных на европейских и азиатских турнирах, которые из-за пандемии проводились в марте.

Пока в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев идет шестым, сохраняя место в первой десятке, но в конце марта рискует потерять его. Дело в том, что на двух ближайших американских турнирах категории Masters 1000 ему требуется защищать сразу 1050 очков — 650 за прошлогодний финал в Индиан-Уэллсе и 400 за полуфинал в Майами. Многое, конечно, зависит от результатов конкурентов Медведева — норвежца Каспера Рууда, серба Новака Джоковича, австралийца Алекса де Минаура и других. Однако у самого Медведева очкового запаса прочности нет, и в преддверии Masters в Индиан-Уэллсе его положение в топ-10 выглядит непрочно.

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Фото: Amr Alfiky / Reuters Андрей Рублев

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В отличие от Медведева, набравшего на данный момент почти в четыре раза меньше очков, чем в прошлом сезоне, Рублев благодаря февральскому триумфу в Катаре почти выполнил свою норму. Его 710 баллов — показатель невыдающийся, но и отнюдь не безнадежный. Примерно столь же успешно Рублев выступал в январе и феврале 2023 года, когда завершил сезон в первой пятерке, заработав в общей сложности 4805 очков. В марте прошлого года у Рублева произошел спад. В Индиан-Уэллсе он тогда проиграл свой второй матч, а в Майами вылетел на самом старте, то есть почти все его победы на двух ближайших турнирах пойдут ему в плюс. Кстати, несмотря на поражение в первом круге «пятисотки» в Дубае, Рублев с девятой позиции в рейтинге переместился на восьмую. Причем очков у него 3480 — всего на 450 меньше, чем у Медведева.

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Фото: Amr Alfiky / Reuters Карен Хачанов

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Карен Хачанов по сравнению с двумя своими соотечественниками вроде бы находится в самой сложной ситуации. В конце прошлого сезона он взял титул в Алматы, дошел до финала в Вене и полуфинала в Париже, намекая своим великолепным теннисом на возвращение в топ-10, но в начале этого года потерпел несколько неудач, сумев наскрести лишь 150 баллов. По очкам, набранным с января, Хачанов стоит лишь 87-м, и неудивительно, что в основном рейтинге АТР он выбыл из первой двадцатки, опустившись за девять недель с 19-го места на 23-е. Правда, в США прошлой весной Хачанов ничего особенного не добился, получив на двух Masters 110 очков. Поэтому любая серия из нескольких побед поможет ему не только вернуть себе уверенность в своих силах, но и улучшить положение в классификации.

Евгений Федяков