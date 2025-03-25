Площадь возгорания мусорного полигона в Новороссийске уменьшилась до 800 кв. м

Площадь горения на мусорном полигоне в Новороссийске на утро 25 марта сократилась до 800 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

С утра на полигоне задействованы четыре автоцистерны, 10 водовозок, 15 самосвалов, одна штабная машина, три бульдозера и два экскаватора. Сохраняются отдельные очаги тления. Пожарные продолжают производить на полигоне проливку водой и отсыпку грунтом очагов возгорания. Выполнено более 3,5 тыс. рейсов, завезено свыше 50,4 тыс. куб. м грунта.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что спецтехнике, участвующей в тушении пожара на мусорном полигоне «Щелба», разрешили временно проезжать по улицам Чапаева и Агатовой, где установлены дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков. Решение принято с целью сокращения времени маршрута специализированного транспорта.

Мусорный полигон под Новороссийском загорелся в ночь на 13 марта 2025 года. 18 марта огонь удалось локализовать. С этого времени спасательные службы продолжают ликвидировать возгорание.

Алена Воробьева