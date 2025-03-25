В воронежском театре кукол поставили «Дочь болотного царя» по сказке Андерсена

22 марта в Воронежском театре кукол имени прошла премьера спектакля режиссера и актрисы Большого театра кукол (Санкт-Петербург) Дарьи Левингер «Дочь болотного царя» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Загадочную историю дочки египетской принцессы и болотного царя в спектакле рассказывают аисты. Путешествуя вместе с птицами, зрители следят за взрослением и духовным преображением главной героини Хельги, которая преодолевает не только внешние преграды, но и внутренние противоречия.

Главный конфликт постановки, по словам Дарьи Левингер,— борьба добра и зла, происходящая в душе Хельги: «“Я не хочу быть злой, я хочу быть доброй”,— несколько раз повторяет героиня. Хотелось бы, чтобы эту мораль и вынесли юные зрители». Более глубокие пласты сюжета, связанные с христианскими мотивами, в постановке опущены. Центральный визуальный элемент спектакля — гигантская рука самого Андерсена в центре сцены, которая прямо в присутствии зрителя «сочиняет» сказку.

«Мы хотим перенести зрителя в волшебный мир датского сказочника через живописные декорации, самобытные плоскостные куклы и оригинальную музыку»,— подчеркнула режиссер.

Дарья Левингер — выпускница режиссерского курса Руслана Кудашова, который в 2023-м поставил в воронежском театре кукол «Похороните меня за плинтусом» по одноименной книге Павла Санаева. Поставила спектакли «1001 ночь» (Няганский ТЮЗ, 2021), «Принцесса на горошине» (Севастопольский ТЮЗ, 2022), спектакль по книге «В поисках ветра» (Санкт-Петербургский Городской театр, 2022), «Дрозд фрау Майер» (Большой театр кукол, 2019) и «Его женский род» (Большой театр кукол, 2021) и другие.

Постановка «Дочь болотного царя» открыла X детский театральный фестиваль «Маршак», который продлится в Воронеже до конца недели.

О программе фестиваля — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова